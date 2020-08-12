Онлайн-конференция о политических процессах в Белоруссии

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Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- президент Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
- эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий БОЛКУНЕЦ;
- доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл КОКТЫШ.
Прошедшие 9 августа президентские выборы в Белоруссии в значительной мере катализировали процесс поиска не только национальной, но и политической идентичности. Это явление особенно характерно для постсоветских государств, где процесс формирования национальной идентичности, запущенный еще 30 лет назад, далек от завершения, и именно политические изменения являются определяющим фактором.
Каковы основные характеристики и элементы современной белорусской национальной идентичности? Является ли она традиционной или современной, модерной, этнической или государственной? Каким образом текущий политической процесс в стране влияет на формирование белорусской идентичности? Изменится ли вектор развития Белоруссии в результате обретения новой национальной идентичности?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- президент Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
- эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий БОЛКУНЕЦ;
- доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл КОКТЫШ.
Прошедшие 9 августа президентские выборы в Белоруссии в значительной мере катализировали процесс поиска не только национальной, но и политической идентичности. Это явление особенно характерно для постсоветских государств, где процесс формирования национальной идентичности, запущенный еще 30 лет назад, далек от завершения, и именно политические изменения являются определяющим фактором.
Каковы основные характеристики и элементы современной белорусской национальной идентичности? Является ли она традиционной или современной, модерной, этнической или государственной? Каким образом текущий политической процесс в стране влияет на формирование белорусской идентичности? Изменится ли вектор развития Белоруссии в результате обретения новой национальной идентичности?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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