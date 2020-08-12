Онлайн-конференция о политических процессах в Белоруссии

- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;- президент Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;- заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;- эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий БОЛКУНЕЦ;- доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл КОКТЫШ.Прошедшие 9 августа президентские выборы в Белоруссии в значительной мере катализировали процесс поиска не только национальной, но и политической идентичности. Это явление особенно характерно для постсоветских государств, где процесс формирования национальной идентичности, запущенный еще 30 лет назад, далек от завершения, и именно политические изменения являются определяющим фактором.Каковы основные характеристики и элементы современной белорусской национальной идентичности? Является ли она традиционной или современной, модерной, этнической или государственной? Каким образом текущий политической процесс в стране влияет на формирование белорусской идентичности? Изменится ли вектор развития Белоруссии в результате обретения новой национальной идентичности?