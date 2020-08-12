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Онлайн-конференция о политических процессах в Белоруссии
14 августа в 10:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Белорусская национальная идентичность в условиях политических трансформаций".
2020-08-12T11:38
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1575683437.jpg?1597221500
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о политических процессах в Белоруссии

11:38 12.08.2020
179
14 августа в 10:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Белорусская национальная идентичность в условиях политических трансформаций".
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Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- президент Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
- эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий БОЛКУНЕЦ;
- доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл КОКТЫШ.

Прошедшие 9 августа президентские выборы в Белоруссии в значительной мере катализировали процесс поиска не только национальной, но и политической идентичности. Это явление особенно характерно для постсоветских государств, где процесс формирования национальной идентичности, запущенный еще 30 лет назад, далек от завершения, и именно политические изменения являются определяющим фактором.
Каковы основные характеристики и элементы современной белорусской национальной идентичности? Является ли она традиционной или современной, модерной, этнической или государственной? Каким образом текущий политической процесс в стране влияет на формирование белорусской идентичности? Изменится ли вектор развития Белоруссии в результате обретения новой национальной идентичности?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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