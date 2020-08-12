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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200812/1575683282.html
Мурашко ответил, будет ли делать прививку от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что планирует сделать себе прививку от коронавируса в августе. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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2020
РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Мурашко ответил, будет ли делать прививку от коронавируса

11:37 12.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что планирует сделать себе прививку от коронавируса в августе.
"Как будет выпущена вакцина, ...в августе",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос будет ли он делать себе прививку от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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