https://ria.ru/20200812/1575683153.html
Мурашко назвал процент медиков, имеющих иммунитет к коронавирусу
До 20% медиков в России имеют иммунитет к коронавирусу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:34
2020-08-12T11:39
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михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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