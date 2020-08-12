https://ria.ru/20200812/1575683008.html
Вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной для всех, в том числе и для медиков, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:31
2020-08-12T11:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество