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В Германии заявили, что США утратили роль гаранта порядка в мире
США с выходом из многосторонних соглашений полностью утратили роль гаранта международного порядка, заявил Детлеф Дцембрицкий, глава UNA-Germany (нем. DGVN,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:28
зигмар габриэль
мирослав лайчак
дональд трамп
мид германии
ливия
сирия
оон
сша
в мире
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Конечно утратило... в Германии как и в РФ ..... НУЛЬ АУГ... авианосных ударных групп, у США 10-ть!
21
Ух ты!! Десять огромных мишеней ))
18
14
ливия
сирия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зигмар габриэль, мирослав лайчак, дональд трамп, мид германии, ливия, сирия, оон, сша, в мире

В Германии заявили, что США утратили роль гаранта порядка в мире

11:28 12.08.2020
4831
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. США с выходом из многосторонних соглашений полностью утратили роль гаранта международного порядка, заявил Детлеф Дцембрицкий, глава UNA-Germany (нем. DGVN, "Немецкое общество ООН"), которая информирует общественность ФРГ о деятельности ООН и анализирует германскую политику в организации.
"Роль США как образцового примера и гаранта международного порядка в настоящее время полностью утрачена, так как они все больше отказываются от многосторонних соглашений и частей системы ООН", - заявил он в интервью германскому медиа-проекту "Лица мира", добавив, что "в ООН могут только ждать 3 ноября и надеяться на то, что Дональд Трамп не будет переизбран президентом США".
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Дцембрицкий считает, что "США, Ближний и Центральный Восток, включая Иран, Йемен, Сирию и Ливию, как и изменение климата", формируют крупнейшие очаги конфликтов в настоящее время. Эта тенденция обострилась на фоне пандемии коронавируса, когда "Бразилия и США управляются популистами, которые частично безответственным путем подвергают здоровье своего населения риску и замалчивают болезнь".
"Такие правительства не являются частью решения наших глобальных проблем, они являются частью проблемы. Популистские и националистические течения всегда заходят в тупик. Они не могут разрешить сегодняшние многочисленные трансграничные кризисы и уже терпят неудачу в своей собственной стране", - добавил глава UNA-Germany.
Проект "Лица мира" (Faces of Peace) существует с 2019 года, он направлен на защиту и укрепление мира, безопасности и стабильности. В рамках проекта проводятся интервью с релевантными собеседниками на тему миростроительства и поддержания мира, политики безопасности и предотвращения конфликтов. В проекте уже приняли участие директор Стокгольмского международного института исследований проблем мира Дэн Смит, экс-глава МИД ФРГ и председатель "Атлантического моста" Зигмар Габриэль, председатель ОБСЕ в 2019 году и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.
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97152051
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Зигмар ГабриэльМирослав ЛайчакДональд ТрампМИД ГерманииЛивияСирияООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Конечно утратило... в Германии как и в РФ ..... НУЛЬ АУГ... авианосных ударных групп, у США 10-ть!
12 августа, 11:35
Semen Ivanoff
6000213
Ух ты!! Десять огромных мишеней ))
12 августа, 11:38
ИИгорь
1150002
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