В Германии заявили, что США утратили роль гаранта порядка в мире

БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. США с выходом из многосторонних соглашений полностью утратили роль гаранта международного порядка, заявил Детлеф Дцембрицкий, глава UNA-Germany (нем. DGVN, "Немецкое общество ООН"), которая информирует общественность ФРГ о деятельности ООН и анализирует германскую политику в организации.
"Роль США как образцового примера и гаранта международного порядка в настоящее время полностью утрачена, так как они все больше отказываются от многосторонних соглашений и частей системы ООН", - заявил он в интервью германскому медиа-проекту "Лица мира", добавив, что "в ООН могут только ждать 3 ноября и надеяться на то, что Дональд Трамп не будет переизбран президентом США".
Дцембрицкий считает, что "США, Ближний и Центральный Восток, включая Иран, Йемен, Сирию и Ливию, как и изменение климата", формируют крупнейшие очаги конфликтов в настоящее время. Эта тенденция обострилась на фоне пандемии коронавируса, когда "Бразилия и США управляются популистами, которые частично безответственным путем подвергают здоровье своего населения риску и замалчивают болезнь".
"Такие правительства не являются частью решения наших глобальных проблем, они являются частью проблемы. Популистские и националистические течения всегда заходят в тупик. Они не могут разрешить сегодняшние многочисленные трансграничные кризисы и уже терпят неудачу в своей собственной стране", - добавил глава UNA-Germany.
Проект "Лица мира" (Faces of Peace) существует с 2019 года, он направлен на защиту и укрепление мира, безопасности и стабильности. В рамках проекта проводятся интервью с релевантными собеседниками на тему миростроительства и поддержания мира, политики безопасности и предотвращения конфликтов. В проекте уже приняли участие директор Стокгольмского международного института исследований проблем мира Дэн Смит, экс-глава МИД ФРГ и председатель "Атлантического моста" Зигмар Габриэль, председатель ОБСЕ в 2019 году и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.