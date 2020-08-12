Пашаев пожаловался на отказ больниц проводить экспертизы по делу Ефремова

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Защита Защита Михаила Ефремова хочет жаловаться президенту и руководителям силовых органов на то, что лечебные учреждения якобы отказываются проводить экспертизы по делу артиста, заявил РИА Новости в среду адвокат Эльман Пашаев

"Вынужден обратиться к президенту России, [главе СК РФ Александру] Бастрыкину, [главе МВД РФ Владимиру] Колокольцеву, [генеральному прокурору Игорю] Краснову, в том числе через вас, журналистов, сегодня это также будет сделано официально. Прошу остановить это все - ни одно лечебное учреждение с нами не работает. Как слышат фамилию Ефремов - отказываются делать экспертизы", - заявил он.

По его словам, эти экспертизы необходимы, чтобы предоставить их в суде в качестве доказательств защиты.

Сам артист остается в Боткинской больнице, куда его накануне увезла "скорая" прямо из зала суда. Врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.