https://ria.ru/20200812/1575682870.html
Пашаев пожаловался на отказ больниц проводить экспертизы по делу Ефремова
Защита Михаила Ефремова хочет жаловаться президенту и руководителям силовых органов на то, что лечебные учреждения якобы отказываются проводить экспертизы по... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:28
2020-08-12T11:29
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Защита Михаила Ефремова
хочет жаловаться президенту и руководителям силовых органов на то, что лечебные учреждения якобы отказываются проводить экспертизы по делу артиста, заявил РИА Новости в среду адвокат Эльман Пашаев
.
"Вынужден обратиться к президенту России, [главе СК РФ Александру] Бастрыкину, [главе МВД РФ Владимиру] Колокольцеву, [генеральному прокурору Игорю] Краснову, в том числе через вас, журналистов, сегодня это также будет сделано официально. Прошу остановить это все - ни одно лечебное учреждение с нами не работает. Как слышат фамилию Ефремов - отказываются делать экспертизы", - заявил он.
По его словам, эти экспертизы необходимы, чтобы предоставить их в суде в качестве доказательств защиты.
Сам артист остается в Боткинской больнице, куда его накануне увезла "скорая" прямо из зала суда. Врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.