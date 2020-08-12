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В Минздраве дали рекомендации по прививке от гриппа
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ведомство рекомендует сделать прививку от гриппа медикам, пациентам с ожирением, болезнями сердца, лёгких и с... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:53
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575683469_0:102:2754:1651_1400x0_80_0_0_8562828277f99b51a29561166bfe01a1.jpg
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михаил мурашко, здоровье - общество, общество

В Минздраве дали рекомендации по прививке от гриппа

11:02 12.08.2020 (обновлено: 11:53 12.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ведомство рекомендует сделать прививку от гриппа медикам, пациентам с ожирением, болезнями сердца, лёгких и с сахарным диабетом
"Мы рекомендовали бы вакцинацию против гриппа всем пациентам, имеющим ожирение, хронические заболевания сердца, болезни легких, диабет. Этой категории пациентов просто безопасней для собственного спокойствия пройти вакцинацию против гриппа", - сказал Мурашко на брифинге.
Также он отметил, что пройти вакцинацию против гриппа ведомство рекомендует медицинским работникам.
"Для того, чтобы обезопасить и их (медицинских работников), и пациентов медицинских организаций объем вакцинации персонала должен составлять 80-85%",- отметил Мурашко.
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