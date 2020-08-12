https://ria.ru/20200812/1575681775.html
В Минздраве дали рекомендации по прививке от гриппа
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ведомство рекомендует сделать прививку от гриппа медикам, пациентам с ожирением, болезнями сердца, лёгких и с... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:02
2020-08-12T11:53
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко
заявил, что ведомство рекомендует сделать прививку от гриппа медикам, пациентам с ожирением, болезнями сердца, лёгких и с сахарным диабетом
"Мы рекомендовали бы вакцинацию против гриппа всем пациентам, имеющим ожирение, хронические заболевания сердца, болезни легких, диабет. Этой категории пациентов просто безопасней для собственного спокойствия пройти вакцинацию против гриппа", - сказал Мурашко на брифинге.
Также он отметил, что пройти вакцинацию против гриппа ведомство рекомендует медицинским работникам.
"Для того, чтобы обезопасить и их (медицинских работников), и пациентов медицинских организаций объем вакцинации персонала должен составлять 80-85%",- отметил Мурашко.