В Минздраве дали рекомендации по прививке от гриппа

"Мы рекомендовали бы вакцинацию против гриппа всем пациентам, имеющим ожирение, хронические заболевания сердца, болезни легких, диабет. Этой категории пациентов просто безопасней для собственного спокойствия пройти вакцинацию против гриппа", - сказал Мурашко на брифинге.