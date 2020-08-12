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Эпидемиолог рассказал об отношении россиян к вакцинации
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико отметил снижение доверия к вакцинации не только среди населения, но и врачей. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:06
николай брико
форум "здоровье нации – основа процветания россии"
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_ea41260407dccbc6df1a87731ce6b60a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай брико, форум "здоровье нации – основа процветания россии", здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Эпидемиолог рассказал об отношении россиян к вакцинации

11:01 12.08.2020 (обновлено: 13:06 12.08.2020)
1043
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико отметил снижение доверия к вакцинации не только среди населения, но и врачей.
"Исследования, которые проводились, и мы проводили, они говорят о том, что и среди населения, и среди медработников, и различные слои населения другие здесь ..., последние годы ухудшилось как-то доверие к вакцинации ", - сказал он на форуме "Здоровье нации – основа процветания России". Это объяснимо, отметил эпидемиолог. Вакцинация стала заложником своего успеха, считает он, она позволила добиться впечатляющих успехов в борьбе со многими инфекционными болезнями, победить оспу.
"На этой волне, когда все тихо, спокойно, таких вот нет уже эпидемий, стали думать родители, а зачем вакцинировать своего ребёнка, себя, а вдруг будут осложнение? То есть такой эффект рулетки срабатывает", - пояснил Брико.
Он добавил, что кроме индивидуального иммунитета есть еще коллективный иммунитет. Он должен быть высоким, при 95% коллективного иммунитета инфекция не распространяется, при 60% - ситуация другая.
Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиа партнёром форума.
Первая в мире вакцина от коронавируса
Вчера, 16:32
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
7312021
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Николай БрикоФорум "Здоровье нации – основа процветания России"Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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