https://ria.ru/20200812/1575681678.html
Эпидемиолог рассказал об отношении россиян к вакцинации
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико отметил снижение доверия к вакцинации не только среди населения, но и врачей. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:01
2020-08-12T13:06
николай брико
форум "здоровье нации – основа процветания россии"
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_ea41260407dccbc6df1a87731ce6b60a.jpg
https://ria.ru/20200811/1575650345.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_ea41260407dccbc6df1a87731ce6b60a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_348:0:3079:2048_1400x0_80_0_0_99070e41a1db62740cd5019ea154da81.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_704:0:2752:2048_1400x0_80_0_0_4384936e7d2c457e2a384a59707842c2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай брико, форум "здоровье нации – основа процветания россии", здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико
отметил снижение доверия к вакцинации не только среди населения, но и врачей.
"Исследования, которые проводились, и мы проводили, они говорят о том, что и среди населения, и среди медработников, и различные слои населения другие здесь ..., последние годы ухудшилось как-то доверие к вакцинации ", - сказал он на форуме "Здоровье нации – основа процветания России
". Это объяснимо, отметил эпидемиолог. Вакцинация стала заложником своего успеха, считает он, она позволила добиться впечатляющих успехов в борьбе со многими инфекционными болезнями, победить оспу.
"На этой волне, когда все тихо, спокойно, таких вот нет уже эпидемий, стали думать родители, а зачем вакцинировать своего ребёнка, себя, а вдруг будут осложнение? То есть такой эффект рулетки срабатывает", - пояснил Брико.
Он добавил, что кроме индивидуального иммунитета есть еще коллективный иммунитет. Он должен быть высоким, при 95% коллективного иммунитета инфекция не распространяется, при 60% - ситуация другая.
Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиа партнёром форума.