Эпидемиолог рассказал об отношении россиян к вакцинации

"На этой волне, когда все тихо, спокойно, таких вот нет уже эпидемий, стали думать родители, а зачем вакцинировать своего ребёнка, себя, а вдруг будут осложнение? То есть такой эффект рулетки срабатывает", - пояснил Брико.