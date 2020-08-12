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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200812/1575681327.html
Мурашко рассказал о приложении для контроля состояния вакцинированных
Идет работа над мобильным приложением для отслеживания состояния пациентов, получивших вакцину от коронавируса, а также возможных нежелательных реакций, сказал... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:40
распространение нового коронавируса
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михаил мурашко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал о приложении для контроля состояния вакцинированных

10:51 12.08.2020 (обновлено: 11:40 12.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Идет работа над мобильным приложением для отслеживания состояния пациентов, получивших вакцину от коронавируса, а также возможных нежелательных реакций, сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Вчера мы объявляли о том что формируется информационный ресурс. В рамках борьбы с ковидом была создана информационная система, и ее мы планируем расширить до .... получивших вакцинацию, и там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то, температурных реакций, еще что-то, то будет собираться все в единую базу. Также сейчас идет работа над мобильным приложением для того, чтобы было проще сообщить о своих ощущениях. Такие планы на сегодняшний день реализуются", - сказал Мурашко в ходе брифинга в ответ на вопрос, каким образом будет отслеживаться состояние медработников и учителей после вакцинации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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