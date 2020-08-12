Мурашко рассказал о приложении для контроля состояния вакцинированных

"Вчера мы объявляли о том что формируется информационный ресурс. В рамках борьбы с ковидом была создана информационная система, и ее мы планируем расширить до .... получивших вакцинацию, и там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то, температурных реакций, еще что-то, то будет собираться все в единую базу. Также сейчас идет работа над мобильным приложением для того, чтобы было проще сообщить о своих ощущениях. Такие планы на сегодняшний день реализуются", - сказал Мурашко в ходе брифинга в ответ на вопрос, каким образом будет отслеживаться состояние медработников и учителей после вакцинации.