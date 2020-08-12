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В Минздраве ответили на критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко назвал критические высказывания о российской вакцине от COVID-19 из-за рубежа безосновательными. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:22
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество

В Минздраве ответили на критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом

10:46 12.08.2020 (обновлено: 13:22 12.08.2020)
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© РИА Новости / РФПИПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© РИА Новости / РФПИ
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко назвал критические высказывания о российской вакцине от COVID-19 из-за рубежа безосновательными.

"Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенную конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны. <...> Но российская вакцина — еще раз говорю — это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные", — заявил он во время брифинга.

Министр напомнил, что многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований. Однако, подчеркнул он, платформа, на которой создавали вакцину в России, хорошо изучена и безопасна: ранее ее уже использовали для синтеза и производства других препаратов.
"Если, скажем, говорить об РНК-вакцине, которая выпускалась в зарубежных странах, то были публикации — можете их сами найти, — что часть вакцин вышла без доклинических исследований, а непосредственно сразу использовалась у человека, чего в нашем случае категорически не происходило", — объяснил Мурашко.
Что касается сроков, то первые упаковки вакцины выпустят в течение двух недель, рассказал глава ведомства. Тогда же ее начнут применять. Вакцинация будет добровольной для всех, в том числе для медиков.
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"В первую очередь те производства, которые в России, они будут ориентированы на внутренний рынок, поскольку нам необходимо закрыть потребность наших граждан. Мы предлагаем производство вакцины на зарубежных площадках, сегодня такие переговоры ведутся: фонд РФПИ подключился к работе по экспорту непосредственно технологий и лекарственного препарата", — сказал Мурашко, добавив, что препарат могут поставлять за рубеж, если его будет достаточно для внутреннего рынка.
На вопрос журналистов о том, планирует ли он сам прививаться, министр ответил утвердительно. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, напомнил, что вакцинировался еще несколько месяцев назад, "в неполные 69 лет", и чувствует себя хорошо.
"Технология полностью, я считаю, оправдывает те надежды, которые были на нее возложены. В настоящее время, как вы знаете, эта технология не уникальна <...> с нашей точки зрения и с точки зрения самого высокого международного экспертного сообщества", — добавил ученый.

Первая зарегистрированная вакцина против коронавирусной инфекции

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Доклинические исследования вакцины от COVID-19 проводили Центре Гамалеи и в 48 НИИ Министерства обороны, а клинические — в Сеченовском университете и филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Специалисты неоднократно подчеркивали, что во время тестов у всех добровольцев (их возраст — от 18 до 60 лет) выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось. Третья фаза испытаний препарата стартует 12 августа.
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Третья фаза испытаний вакцины против COVID-19 начнется в ряде стран
Вакцина получила название "Спутник V". Ее начнут производить на двух площадках: в Центре имени Гамалеи и в компании "Биннофарм".
По информации из государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: сначала — компонентом I, через три недели — компонентом II. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет: опыт показывает, что он сохраняется на протяжении двух лет.
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Регистрацию первой вакцины от коронавируса прокомментировали за рубежом. Так, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что скептически относится к новостям о российском препарате. Свою позицию он объяснил тем, что препарат пока не прошел третью стадию клинических исследований на большой выборке добровольцев, поэтому "вакцинировать миллионы или даже миллиарды человек" слишком рано и, вероятно, опасно. По мнению главы ведомства, суть не в том, чтобы первыми создать вакцину, а в ее эффективности и безопасности.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи, в свою очередь, рассказал, что американские специалисты могли бы хоть на следующей неделе представить несколько вариантов препарата для профилактики COVID-19, но не уверены в их действенности и безопасности. Он выразил сомнение в том, что Россия должным образом проверила свою вакцину.
В ВОЗ при этом сообщили, что обсуждают с Москвой возможность провести переквалификацию препарата, по итогу которой выяснится, насколько он соответствует международным стандартам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоОбщество
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12 августа, 10:51
Covid короновирусович
138300021
Полный разрыв шаблона не только на Западе, но и у наших патриотов заграницы. Как так в России первыми успели?!
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