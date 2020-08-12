Эксперты объяснили, когда нужно сдать тест на COVID-19 после Турции

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Туристы и агенты интересуются, как соблюсти требование о загрузке на портал Госуслуг результатов тестирования на коронавирус при возвращении с отдыха в Турции, Туристы и агенты интересуются, как соблюсти требование о загрузке на портал Госуслуг результатов тестирования на коронавирус при возвращении с отдыха в Турции, сообщает TourDom.ru.

Эта же тема активно обсуждается и в профильных группах в социальных сетях.

"Роспотребнадзор дает на все трое суток. А тест во многих клиниках делается от трех до пяти дней. И как с этим быть? А санкции какие за незагрузку теста вовремя?" – спрашивают отдыхающие и агенты.

В случае неисполнения требований граждан будут привлекать к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", то есть штрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.

Однако как пояснили эксперты и сами туристы, уже вернувшиеся из заграничных поездок, регламент предписывает сдать анализ в течение трех суток и уведомить об этом, а вот его результаты необходимо сообщить тогда, когда они будут готовы.

Сделать это можно разными способами. Например, в Москве данные о туристах поступают на места на основании первой обязательной к заполнению анкеты на сайте Госуслуг – "Регистрация прибывающих в РФ", и медики, как правило, сами приходят на дом для проведения теста.