Суд направил запрос о состоянии здоровья Ефремова

"Уже направили", - заявила судья Елена Абрамова на ходатайство одного из представителей потерпевших, просивших ознакомить их с эпикризом Ефремова.

Сегодня суд перенес заседание на 18 августа из-за госпитализации Ефремова, которого накануне на скорой увезли в реанимацию Боткинской больницы. Врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.

По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.