https://ria.ru/20200812/1575680596.html
Суд направил запрос о состоянии здоровья Ефремова
Пресненский суд Москвы направил в Боткинскую больницу запрос с целью выяснить состояние здоровья актера Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:41
2020-08-12T10:42
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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9
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Пресненский суд Москвы
направил в Боткинскую больницу запрос с целью выяснить состояние здоровья актера Михаила Ефремова
, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Уже направили", - заявила судья Елена Абрамова на ходатайство одного из представителей потерпевших, просивших ознакомить их с эпикризом Ефремова.
Сегодня суд перенес заседание на 18 августа из-за госпитализации Ефремова, которого накануне на скорой увезли в реанимацию Боткинской больницы. Врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.
По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.