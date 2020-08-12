Синоптики оценили возможность снегопадов в Москве

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Москве снег не грозит, смешанные осадки могут наблюдаться лишь на побережье Баренцева моря , при этом европейскую часть страны ожидает арктическое вторжение, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк

Ранее в СМИ появилась информация, что в центральной части России из-за похолодания дожди могут переходить в снег.

"Действительно, в Европейской части России набирает силу арктическое вторжение. Существенно понизится температура, уже сегодня понижение будет ощущаться в Москве, температура не превысит плюс 16-18 градусов... Осадки смешанной фазы в течение непродолжительного времени могут наблюдаться лишь на побережье островах Баренцево моря, а не в континентальной части. Москве однозначно снег не грозит", - сообщила Волосюк.

Синоптик добавила, что похолодание придет в Москву с северо-запада и захватит также южные регионы страны. Везде температурный режим окажется на 3-5 градусов ниже нормы, такие показатели свойственны для первой декады сентября