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Синоптики оценили возможность снегопадов в Москве
Москве снег не грозит, смешанные осадки могут наблюдаться лишь на побережье Баренцева моря, при этом европейскую часть страны ожидает арктическое вторжение,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:39
елена волосюк
баренцево море
москва
общество
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
елена волосюк, баренцево море, москва, общество

Синоптики оценили возможность снегопадов в Москве

10:39 12.08.2020
3609
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Москве снег не грозит, смешанные осадки могут наблюдаться лишь на побережье Баренцева моря, при этом европейскую часть страны ожидает арктическое вторжение, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Ранее в СМИ появилась информация, что в центральной части России из-за похолодания дожди могут переходить в снег.
"Действительно, в Европейской части России набирает силу арктическое вторжение. Существенно понизится температура, уже сегодня понижение будет ощущаться в Москве, температура не превысит плюс 16-18 градусов... Осадки смешанной фазы в течение непродолжительного времени могут наблюдаться лишь на побережье островах Баренцево моря, а не в континентальной части. Москве однозначно снег не грозит", - сообщила Волосюк.
Синоптик добавила, что похолодание придет в Москву с северо-запада и захватит также южные регионы страны. Везде температурный режим окажется на 3-5 градусов ниже нормы, такие показатели свойственны для первой декады сентября
"Если говорить об осадках, то похолодание, действительно, сопровождается дождями, но снега мы не ждем", - заключила метеоролог.
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
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Синоптики предупредили о "генеральной репетиции осени"
361300
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Елена ВолосюкБаренцево мореМоскваОбщество
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