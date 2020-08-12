https://ria.ru/20200812/1575680439.html
Синоптики оценили возможность снегопадов в Москве
Москве снег не грозит, смешанные осадки могут наблюдаться лишь на побережье Баренцева моря, при этом европейскую часть страны ожидает арктическое вторжение,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:39
2020-08-12T10:39
елена волосюк
баренцево море
москва
общество
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https://ria.ru/20200812/1575676190.html
баренцево море
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена волосюк, баренцево море, москва, общество
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Москве
снег не грозит, смешанные осадки могут наблюдаться лишь на побережье Баренцева моря
, при этом европейскую часть страны ожидает арктическое вторжение, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк
.
Ранее в СМИ появилась информация, что в центральной части России из-за похолодания дожди могут переходить в снег.
"Действительно, в Европейской части России набирает силу арктическое вторжение. Существенно понизится температура, уже сегодня понижение будет ощущаться в Москве, температура не превысит плюс 16-18 градусов... Осадки смешанной фазы в течение непродолжительного времени могут наблюдаться лишь на побережье островах Баренцево моря, а не в континентальной части. Москве однозначно снег не грозит", - сообщила Волосюк.
Синоптик добавила, что похолодание придет в Москву с северо-запада и захватит также южные регионы страны. Везде температурный режим окажется на 3-5 градусов ниже нормы, такие показатели свойственны для первой декады сентября
"Если говорить об осадках, то похолодание, действительно, сопровождается дождями, но снега мы не ждем", - заключила метеоролог.