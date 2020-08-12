В России за сутки выписали 7123 человека после COVID-19

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 123 человека после COVID-19, за все время - 710 298, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 123 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России 710 298", - говорится в сообщении.