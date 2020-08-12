https://ria.ru/20200812/1575680320.html
В России за сутки выписали 7123 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 7 123 человека после COVID-19, за все время - 710 298, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:36
2020-08-12T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451119_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d5392b1189b8ea6ad076b49989df5421.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575679632.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19