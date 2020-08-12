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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки выписали 7123 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 7 123 человека после COVID-19, за все время - 710 298, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России за сутки выписали 7123 человека после COVID-19

10:36 12.08.2020
253
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 123 человека после COVID-19, за все время - 710 298, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 123 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России 710 298", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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