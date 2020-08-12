https://ria.ru/20200812/1575680199.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки прироста COVID-19 нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Смоленской области - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:34
2020-08-12T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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https://ria.ru/20200812/1575679672.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571078991_0:194:3072:1922_1400x0_80_0_0_a3d35a38f3f063b6a59ab4abaef7eb9a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19