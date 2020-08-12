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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200812/1575679975.html
В России выявили 5102 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 84 российских регионах выявили 5102 больных COVID-19, у 27,5 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:237:2799:1811_1400x0_80_0_0_7f49269cca3e1556e29dcd07b3e7c5b2.jpg
https://ria.ru/20200812/1575679221.html
https://ria.ru/20200812/1575655849.html
Вчера же 4-ка была! Почему опять 5-ка? Непорядок.
13
Просто дождемся вакцины в открытом доступе и всё наладится. Раз уж вышли на плато без средств защиты.
11
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:237:2799:1811_1400x0_80_0_0_7f49269cca3e1556e29dcd07b3e7c5b2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России выявили 5102 новых случая заражения коронавирусом

10:31 12.08.2020 (обновлено: 11:32 12.08.2020)
13895
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах выявили 5102 больных COVID-19, у 27,5 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
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На первом месте по приросту заразившихся — Москва (+689 случаев), за ней следуют Свердловская область (+167), Санкт-Петербург (+161), Подмосковье (+152), Ростовская (+127) и Нижегородская области (+124). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Северной Осетии и Чечне (по семь заболевших), в Еврейской АО (четверо) и Ненецком АО (один).
Накануне сообщалось о 4945 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировали более 900 тысяч заразившихся коронавирусом, из них свыше 15,2 тысячи умерли, 710 тысяч с лишним вылечились.
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В мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 20 миллионов больных COVID-19, около 735 тысяч из них погибли.
Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Иран, Испания, Великобритания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
159921664
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
Вчера же 4-ка была! Почему опять 5-ка? Непорядок.
12 августа, 10:33
ААнтивирус
542020
Просто дождемся вакцины в открытом доступе и всё наладится. Раз уж вышли на плато без средств защиты.
12 августа, 10:43
Эдик Камушкин
230114
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