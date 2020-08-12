Стало известно, сколько туристов улетели на курорты Турции

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пассажиропоток на рейсах из московского аэропорта "Шереметьево" в курортные города Турции - Анталью, Бодрум и Даламан - за первые сутки полетов составил девять тысяч человек, сообщает аэропорт.

Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж - в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, но пока туристы туда не отправлялись.

"10 августа 2020 года, в рамках поэтапного восстановления международного воздушного сообщения, ведущие российские авиакомпании открыли рейсы по популярным туристическим направлениям в Анталью, Бодрум и Даламан из международного аэропорта "Шереметьево". За первые сутки авиасообщения пассажиропоток по данным маршрутам составил девять тысяч человек", - говорится в сообщении.