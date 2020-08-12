https://ria.ru/20200812/1575679914.html
Стало известно, сколько туристов улетели на курорты Турции
Пассажиропоток на рейсах из московского аэропорта "Шереметьево" в курортные города Турции - Анталью, Бодрум и Даламан - за первые сутки полетов составил девять... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:32
2020-08-12T10:34
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
анталья (провинция)
новости - туризм
аэрофлот
великобритания
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575048296_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7be4b20e84eeae0aa643b23b1d7beb4d.jpg
https://ria.ru/20200810/1575439238.html
анталья (провинция)
великобритания
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575048296_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7be4b20e84eeae0aa643b23b1d7beb4d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575048296_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_1bad1e7ccc082f5ac3a4c991f891cd25.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575048296_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_31950d84b56af22d5cc6815f85123a57.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, аэрофлот, великобритания, стамбул, шереметьево (аэропорт)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пассажиропоток на рейсах из московского аэропорта "Шереметьево" в курортные города Турции - Анталью, Бодрум и Даламан - за первые сутки полетов составил девять тысяч человек, сообщает аэропорт.
Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж - в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, но пока туристы туда не отправлялись.
"10 августа 2020 года, в рамках поэтапного восстановления международного воздушного сообщения, ведущие российские авиакомпании открыли рейсы по популярным туристическим направлениям в Анталью, Бодрум и Даламан из международного аэропорта "Шереметьево". За первые сутки авиасообщения пассажиропоток по данным маршрутам составил девять тысяч человек", - говорится в сообщении.
Аэропорт также отметил, что за период с 1 по 10 августа пассажиропоток в Турцию и обратно составил 21,5 тысячи человек, при этом обслужено 4,8 тысячи прибывших и 16,7 тысячи вылетевших клиентов.