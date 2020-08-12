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Стало известно, сколько туристов улетели на курорты Турции
Пассажиропоток на рейсах из московского аэропорта "Шереметьево" в курортные города Турции - Анталью, Бодрум и Даламан - за первые сутки полетов составил девять... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:34
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Стало известно, сколько туристов улетели на курорты Турции

10:32 12.08.2020 (обновлено: 10:34 12.08.2020)
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© Depositphotos / EnginKorkmazБодрум на закате, Турция
Бодрум на закате, Турция
© Depositphotos / EnginKorkmaz
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пассажиропоток на рейсах из московского аэропорта "Шереметьево" в курортные города Турции - Анталью, Бодрум и Даламан - за первые сутки полетов составил девять тысяч человек, сообщает аэропорт.
Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж - в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, но пока туристы туда не отправлялись.
"10 августа 2020 года, в рамках поэтапного восстановления международного воздушного сообщения, ведущие российские авиакомпании открыли рейсы по популярным туристическим направлениям в Анталью, Бодрум и Даламан из международного аэропорта "Шереметьево". За первые сутки авиасообщения пассажиропоток по данным маршрутам составил девять тысяч человек", - говорится в сообщении.
Аэропорт также отметил, что за период с 1 по 10 августа пассажиропоток в Турцию и обратно составил 21,5 тысячи человек, при этом обслужено 4,8 тысячи прибывших и 16,7 тысячи вылетевших клиентов.
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