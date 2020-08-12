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Суд отложил заседание по делу Ефремова из-за его госпитализации
Пресненский суд Москвы на 18 августа отложил слушание по делу Михаила Ефремова из-за госпитализации актера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:30
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Суд отложил заседание по делу Ефремова из-за его госпитализации

10:30 12.08.2020
3020
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы на 18 августа отложил слушание по делу Михаила Ефремова из-за госпитализации актера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня в суд явились все участники процесса, кроме Ефремова. Адвокаты заявили, что пока не располагают актуальной информацией о состоянии здоровья артиста.
"В связи с госпитализацией Ефремова ставится вопрос об отложении судебного заседания… Отложить на 10 часов 18 августа", - сказала судья Елена Абрамова.
Накануне Ефремова из Пресненского суда Москвы на скорой увезли в реанимацию Боткинской больницы. Врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.
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