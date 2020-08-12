https://ria.ru/20200812/1575679871.html
Суд отложил заседание по делу Ефремова из-за его госпитализации
Пресненский суд Москвы на 18 августа отложил слушание по делу Михаила Ефремова из-за госпитализации актера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:30
2020-08-12T10:30
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200812/1575676082.html
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия