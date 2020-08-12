Суд отложил заседание по делу Ефремова из-за его госпитализации

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пресненский суд Пресненский суд Москвы на 18 августа отложил слушание по делу Михаила Ефремова из-за госпитализации актера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сегодня в суд явились все участники процесса, кроме Ефремова. Адвокаты заявили, что пока не располагают актуальной информацией о состоянии здоровья артиста.

"В связи с госпитализацией Ефремова ставится вопрос об отложении судебного заседания… Отложить на 10 часов 18 августа", - сказала судья Елена Абрамова.