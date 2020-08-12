Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19

Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Первые упаковки вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, заявил министр здравоохранения России Первые упаковки вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко

"В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственных препаратов вакцины против коронавирусной инфекции", — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

Глава ведомства уточнил, что сразу после выпуска ее начнут применять.

Ранее в Минздраве сообщали, что первыми прививку от COVID-19 получат медики и специалисты, работающие с детьми.