https://ria.ru/20200812/1575679672.html
Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Первые упаковки вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:26
2020-08-12T13:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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Иван Лефанов
О уже понеслось в соц сетях. Не выпустили бы вакцину критиковали что все у нас плохо, ник то ничего не умеет и все про...ли... выпустили вакцину - не доверяем нашим ученым, плохо тестировали... лучше будем ждать вакцину из США и Германии
54
Алексей Борисович
В честь выпуска вакцины требую всероссийский выходной! Да здравствует великая Россия!!!
38
7
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575652144_0:82:1001:645_1400x0_80_0_0_6ccbc97d86a5e3623f7196536f53cf42.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество