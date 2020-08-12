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Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Первые упаковки вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:27
распространение нового коронавируса
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О уже понеслось в соц сетях. Не выпустили бы вакцину критиковали что все у нас плохо, ник то ничего не умеет и все про...ли... выпустили вакцину - не доверяем нашим ученым, плохо тестировали... лучше будем ждать вакцину из США и Германии
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В честь выпуска вакцины требую всероссийский выходной! Да здравствует великая Россия!!!
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

10:26 12.08.2020 (обновлено: 13:27 12.08.2020)
11636
© АГН "Москва"Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
© АГН "Москва"
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Первые упаковки вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственных препаратов вакцины против коронавирусной инфекции", — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Глава ведомства уточнил, что сразу после выпуска ее начнут применять.
Ранее в Минздраве сообщали, что первыми прививку от COVID-19 получат медики и специалисты, работающие с детьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
О уже понеслось в соц сетях. Не выпустили бы вакцину критиковали что все у нас плохо, ник то ничего не умеет и все про...ли... выпустили вакцину - не доверяем нашим ученым, плохо тестировали... лучше будем ждать вакцину из США и Германии
12 августа, 10:38
Иван Лефанов
34120017
В честь выпуска вакцины требую всероссийский выходной! Да здравствует великая Россия!!!
12 августа, 11:05
Алексей Борисович
101400014
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