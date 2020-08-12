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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за порывистого ветра до вечера четверга, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:15
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

10:15 12.08.2020
990
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за порывистого ветра до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что предупреждение о порывистом ветре до 15 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до 21.00 13 августа.
312020
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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