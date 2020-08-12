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ВОЗ проверит безопасность российской вакцины от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения проверит безопасность первой зарегистрированный вакцины от COVID-19, заявил на брифинге официальный представитель ВОЗ... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:31
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, общество

ВОЗ проверит безопасность российской вакцины от коронавируса

10:15 12.08.2020 (обновлено: 10:31 12.08.2020)
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© АГН "Москва"Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
© АГН "Москва"
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
ЖЕНЕВА, 11 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения проверит безопасность первой зарегистрированный вакцины от COVID-19, заявил на брифинге официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
"Мы находимся в контакте с российскими властями. Дискуссия идет о возможной преквалификации вакцины", — сказал он.
Представитель организации отметил, что безопасность лекарства не должна приноситься в ущерб скорости производства.
Для проверки качества препараты специалисты ВОЗ проводят предварительную квалификацию вакцины. В процессе этой процедуры эксперты выяснят, насколько препарат соответствует международным стандартам производства, пояснил Язаревич.

Российская вакцина от коронавируса

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
По информации из государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.
Как сообщили в Минздраве, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет: опыт показывает, что он сохраняется в течение двух лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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