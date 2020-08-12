ВОЗ проверит безопасность российской вакцины от коронавируса

Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19

Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19

ЖЕНЕВА, 11 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения проверит безопасность первой зарегистрированный вакцины от COVID-19, заявил на брифинге официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

"Мы находимся в контакте с российскими властями. Дискуссия идет о возможной преквалификации вакцины", — сказал он.

Представитель организации отметил, что безопасность лекарства не должна приноситься в ущерб скорости производства.

Для проверки качества препараты специалисты ВОЗ проводят предварительную квалификацию вакцины. В процессе этой процедуры эксперты выяснят, насколько препарат соответствует международным стандартам производства, пояснил Язаревич.

Российская вакцина от коронавируса

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

По информации из государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

Как сообщили в Минздраве, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет: опыт показывает, что он сохраняется в течение двух лет.