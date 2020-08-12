Пашаев рассказал о состоянии Михаила Ефремова

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал "Вечерней Москве" о состоянии актера.
По его словам, артист по-прежнему находится в больнице.
"Попасть к нему нельзя в связи с пандемией. Сегодня в семь-восемь часов должен был быть консилиум. Врачи примут решение. Посмотрим, что скажут", — сообщил защитник.
Пашаев отметил, что участие Ефремова в следующих заседаниях суда остается под вопросом.
Актеру стало плохо 11 августа по дороге в Пресненский суд. В здание его фактически занесли, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли артиста на носилках. Врачи подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние.
Сначала заседание перенесли на среду, но потом отложили из-за госпитализации обвиняемого.
Дело Ефремова
Михаил Ефремов 8 июня в центре Москвы за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada, за рулем которой был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.
В момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.