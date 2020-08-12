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Пашаев рассказал о состоянии Михаила Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал "Вечерней Москве" о состоянии актера. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:53
эльман пашаев
михаил ефремов
сергей захаров (певец)
происшествия
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https://ria.ru/20200811/1575651857.html
https://ria.ru/20200808/1575515089.html
Убийцу на нары!!!!
61
Желаю здоровья Михаил Ефремову.
61
27
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575641861_0:0:3070:1727_1400x0_80_0_0_3da743ae2505b9a546f2886221258b92.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, михаил ефремов, сергей захаров (певец), происшествия

Пашаев рассказал о состоянии Михаила Ефремова

10:01 12.08.2020 (обновлено: 10:53 12.08.2020)
12054
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова проводят к зданию Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Актера Михаила Ефремова проводят к зданию Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал "Вечерней Москве" о состоянии актера.
По его словам, артист по-прежнему находится в больнице.

"Попасть к нему нельзя в связи с пандемией. Сегодня в семь-восемь часов должен был быть консилиум. Врачи примут решение. Посмотрим, что скажут", — сообщил защитник.

Пашаев отметил, что участие Ефремова в следующих заседаниях суда остается под вопросом.
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
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Актеру стало плохо 11 августа по дороге в Пресненский суд. В здание его фактически занесли, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли артиста на носилках. Врачи подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние.
Сначала заседание перенесли на среду, но потом отложили из-за госпитализации обвиняемого.

Дело Ефремова

Михаил Ефремов 8 июня в центре Москвы за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada, за рулем которой был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.
В момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
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82581029106
Обсудить 27
Эльман ПашаевМихаил ЕфремовСергей Захаров (певец)Происшествия
Популярные комментарии
Убийцу на нары!!!!
12 августа, 10:07
Егор Панкратов
5400025
Желаю здоровья Михаил Ефремову.
12 августа, 10:11
AAA AA
15100243
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