Пашаев рассказал о состоянии Михаила Ефремова

"Попасть к нему нельзя в связи с пандемией. Сегодня в семь-восемь часов должен был быть консилиум. Врачи примут решение. Посмотрим, что скажут", — сообщил защитник.

Актеру стало плохо 11 августа по дороге в Пресненский суд. В здание его фактически занесли, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли артиста на носилках. Врачи подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние.