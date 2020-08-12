https://ria.ru/20200812/1575678140.html
Брифинг Минздрава и Центра Гамалеи по вакцине от коронавируса. Трансляция
Глава Минздрава Михаил Мурашко и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург проводят... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:16
2020-08-12T10:30
александр гинцбург
нии им. гамалеи
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678372_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_5d74bfb28d7abfabe64f9a7f5a6c1ec8.jpg
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
LIVE: Брифинг по первой в мире одобренной вакцине против COVID-19
LIVE: Брифинг по первой в мире одобренной вакцине против COVID-19
2020-08-12T10:16
true
PT41M43S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678372_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_5d74bfb28d7abfabe64f9a7f5a6c1ec8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678372_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_6778d1ec33c6aae4c273f1cbb8e25687.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678372_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_35073c59af59db80dd0dda4f929a073a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гинцбург, нии им. гамалеи, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19