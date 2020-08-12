Брифинг Минздрава и Центра Гамалеи по вакцине от коронавируса. Трансляция

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Глава Минздрава Михаил Мурашко и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург проводят брифинг, посвященный российской вакцине от коронавируса.

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций ( РФПИ ), который вместе с партнерами инвестировал четыре миллиарда рублей в его производство. Вакцина получила название "Спутник V".

По информации из государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.