Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200812/1575678140.html
Брифинг Минздрава и Центра Гамалеи по вакцине от коронавируса. Трансляция
Глава Минздрава Михаил Мурашко и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург проводят... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:30
александр гинцбург
нии им. гамалеи
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678372_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_5d74bfb28d7abfabe64f9a7f5a6c1ec8.jpg
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Брифинг по первой в мире одобренной вакцине против COVID-19
LIVE: Брифинг по первой в мире одобренной вакцине против COVID-19
2020-08-12T10:16
true
PT41M43S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678372_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_5d74bfb28d7abfabe64f9a7f5a6c1ec8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678372_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_6778d1ec33c6aae4c273f1cbb8e25687.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678372_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_35073c59af59db80dd0dda4f929a073a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр гинцбург, нии им. гамалеи, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Брифинг Минздрава и Центра Гамалеи по вакцине от коронавируса. Трансляция
Глава Минздрава Михаил Мурашко и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург проводят брифинг, посвященный российской вакцине от коронавируса.
2020-08-12T10:16
true
PT41M43S

Брифинг Минздрава и Центра Гамалеи по вакцине от коронавируса. Трансляция

10:16 12.08.2020 (обновлено: 10:30 12.08.2020)
1106
Глава Минздрава Михаил Мурашко и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург проводят брифинг, посвященный российской вакцине от коронавируса.
Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который вместе с партнерами инвестировал четыре миллиарда рублей в его производство. Вакцина получила название "Спутник V".
По информации из государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.
Как сообщили в Минздраве, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет: опыт показывает, что он сохраняется в течение двух лет.
4410021
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаАлександр ГинцбургНИИ им. ГамалеиМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Рекомендуем
Актера Михаила Ефремова проводят к зданию Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Пашаев рассказал о состоянии Михаила Ефремова
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД ответили на обвинения Британии в адрес России во "вмешательстве"
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 5102 новых случая заражения коронавирусом
Протесты в Минске
В Минске сообщили о задержании координаторов массовых беспорядков
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
В Минздраве ответили на критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
Синоптики предупредили о "генеральной репетиции осени"
Иван Охлобыстин
Охлобыстин рассказал о "синдроме Раскольникова" у Ефремова
Кандидат в президенты США Джо Байден
"Русские дискредитируют врага Трампа": и у них отлично получается
Первая в мире вакцина от коронавируса
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
Певица Наталья Ионова (Глюкоза)
Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
Экипаж подводной лодки Курск в Североморске
Не вернувшиеся с глубины. Почему не смогли спасти экипаж "Курска"
Первая в мире вакцина от коронавируса
Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса
Последствия взрыва в порту Бейрута
Астронавт сфотографировал пострадавший от взрыва Бейрут с борта МКС
Бойцы белорусского ОМОНа на проспекте Дзержинского в Минске разгоняют протестующих. 12 августа 2020
Внутренние войска и ОМОН покинули улицы Минска
Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной
Раскрыты детали ДТП, устроенного Ширвиндтом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01Врачи подтвердили инсульт у Ефремова
13:55В РПЦ выступили за создание единого федерального органа помощи бездомным
13:53Эксперты объяснили, когда нужно сдать тест на COVID-19 после Турции
13:52Минсвязи Белоруссии сообщило о восстановлении доступа к интернету
13:41ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат
13:33ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
13:32Единый номер службы спасения будет доступен по всей России с 2021 года
13:25Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
13:23Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая подала жалобу в ЦИК
13:22Черечень потребовал признать итоги выборов в Белоруссии недействительными
13:19"Камень искривился": фанаты раскритиковали Нюшу из-за фотошопа
13:05Вирусолог оценил безопасность российской вакцины от коронавируса
13:02Украина направила ноту протеста из-за учений в Крыму
12:59Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
12:59Онищенко объяснил критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
12:56В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
12:54Эксперт оценил действия силовиков в Белоруссии
12:49Петербургский врач рассказал о работе в "красной зоне"
12:48Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев потребовал пересчета голосов
12:39Минские власти оценили ущерб от беспорядков в городе
Лента новостейМолния