https://ria.ru/20200812/1575678039.html
Чиновница из Башкирии назвала причиной безработицы высокие пособия
Заместитель директора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на "кадровый голод" в городе и назвала высокие пособия причиной безработицы. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T09:58
2020-08-12T12:33
нефтекамск
общество
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Отец Онуфрий
Она работает и платит налоги. Она возглавляет Центр занятости населения и озвучивает проблему нехватки кадров..За, что ее расстреливать? За то, что она работает и говорит о проблемах? Разве она не права? Это отговорка у тех кто не желает работать, мол зарплата маленькая. Получается, что сидеть на 8 тысяч и не работать, лучше, чем работать и получать 12-15? Бред. В России за 20 лет уже сформировался класс иждивенцев и тунеядцев и эта категория подпитывается самим государством через выплаты. Или скажете, что я не прав?
148
Alex Alex
А может зарплата низкая?
99
87
нефтекамск
РИА Новости
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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нефтекамск, общество
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заместитель директора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на "кадровый голод" в городе и назвала высокие пособия причиной безработицы.
Она отметила, что в ведомстве зарегистрированы более четырех тысяч соискателей.
"Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице", — сказала замдиректора ЦЗН в эфире телеканала "Нефтекамск 24"
.
Чиновница добавила, что размер выплаты по безработице в Нефтекамске равен 5 175 рублей, а при наличии в семье ребенка пособие увеличивается на три тысячи рублей. Она подсчитала, что человек, у которого трое детей, будет получать сумму, превышающую минимальный размер оплаты труда.
"Зачем человеку работать, если он может получать в Центре занятости эти деньги", — заключила чиновница.
В мэрии Нефтекамска сочли высказывание чиновницы некорректным по форме, но соответствующим действительности по содержанию. В то же время слова женщины вызвали негодование пользователей соцсетей.
"Максимальный размер пособия — минималка. Какую же зарплату тогда предлагают? Восемь тысяч? Дама не хочет попробовать пожить на такую сумму хотя бы один месяц?" — написала Наталья Попова.
"Может, еще одну наглющую чиновницу уволят", — отметила Анита Лисовская
.
"Минимальная пять тысяч? Где такие пособия?" — удивился Расул Умалатов
.