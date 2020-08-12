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Чиновница из Башкирии назвала причиной безработицы высокие пособия
Заместитель директора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на "кадровый голод" в городе и назвала высокие пособия причиной безработицы. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:33
нефтекамск
общество
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https://ria.ru/20200513/1571359679.html
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Она работает и платит налоги. Она возглавляет Центр занятости населения и озвучивает проблему нехватки кадров..За, что ее расстреливать? За то, что она работает и говорит о проблемах? Разве она не права? Это отговорка у тех кто не желает работать, мол зарплата маленькая. Получается, что сидеть на 8 тысяч и не работать, лучше, чем работать и получать 12-15? Бред. В России за 20 лет уже сформировался класс иждивенцев и тунеядцев и эта категория подпитывается самим государством через выплаты. Или скажете, что я не прав?
148
А может зарплата низкая?
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нефтекамск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575681229_0:13:1342:767_1400x0_80_0_0_299bbd3f339e2c62ae707f8dbdda558c.png
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РИА Новости
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60
нефтекамск, общество

Чиновница из Башкирии назвала причиной безработицы высокие пособия

09:58 12.08.2020 (обновлено: 12:33 12.08.2020)
22660
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заместитель директора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на "кадровый голод" в городе и назвала высокие пособия причиной безработицы.
Она отметила, что в ведомстве зарегистрированы более четырех тысяч соискателей.
Лидия Прозорова
13 мая, 10:18
Чиновницу из Саратова отстранили от работы за слова о выплатах на детей
"Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице", — сказала замдиректора ЦЗН в эфире телеканала "Нефтекамск 24".
Чиновница добавила, что размер выплаты по безработице в Нефтекамске равен 5 175 рублей, а при наличии в семье ребенка пособие увеличивается на три тысячи рублей. Она подсчитала, что человек, у которого трое детей, будет получать сумму, превышающую минимальный размер оплаты труда.
"Зачем человеку работать, если он может получать в Центре занятости эти деньги", — заключила чиновница.
В мэрии Нефтекамска сочли высказывание чиновницы некорректным по форме, но соответствующим действительности по содержанию. В то же время слова женщины вызвали негодование пользователей соцсетей.
"Максимальный размер пособия — минималка. Какую же зарплату тогда предлагают? Восемь тысяч? Дама не хочет попробовать пожить на такую сумму хотя бы один месяц?" — написала Наталья Попова.
"Может, еще одну наглющую чиновницу уволят", — отметила Анита Лисовская.
"Минимальная пять тысяч? Где такие пособия?" — удивился Расул Умалатов.
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383445249146
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НефтекамскОбщество
Популярные комментарии
Она работает и платит налоги. Она возглавляет Центр занятости населения и озвучивает проблему нехватки кадров..За, что ее расстреливать? За то, что она работает и говорит о проблемах? Разве она не права? Это отговорка у тех кто не желает работать, мол зарплата маленькая. Получается, что сидеть на 8 тысяч и не работать, лучше, чем работать и получать 12-15? Бред. В России за 20 лет уже сформировался класс иждивенцев и тунеядцев и эта категория подпитывается самим государством через выплаты. Или скажете, что я не прав?
12 августа, 10:31
Отец Онуфрий
312017106
А может зарплата низкая?
12 августа, 10:07
AAAlex Alex
8930007
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