Чиновница из Башкирии назвала причиной безработицы высокие пособия

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заместитель директора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на "кадровый голод" в городе и назвала высокие пособия причиной безработицы.

Она отметила, что в ведомстве зарегистрированы более четырех тысяч соискателей.

"Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице", — сказала замдиректора ЦЗН в эфире телеканала "Нефтекамск 24"

Чиновница добавила, что размер выплаты по безработице в Нефтекамске равен 5 175 рублей, а при наличии в семье ребенка пособие увеличивается на три тысячи рублей. Она подсчитала, что человек, у которого трое детей, будет получать сумму, превышающую минимальный размер оплаты труда.

"Зачем человеку работать, если он может получать в Центре занятости эти деньги", — заключила чиновница.

В мэрии Нефтекамска сочли высказывание чиновницы некорректным по форме, но соответствующим действительности по содержанию. В то же время слова женщины вызвали негодование пользователей соцсетей.

"Максимальный размер пособия — минималка. Какую же зарплату тогда предлагают? Восемь тысяч? Дама не хочет попробовать пожить на такую сумму хотя бы один месяц?" — написала Наталья Попова.