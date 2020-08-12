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Религия и мировоззрение
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Видеообращение схимонаха Сергия к Путину удалили с YouTube
Видеообращение лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) к президенту РФ удалено с YouTube из-за обращения Роскомнадзора, сообщил владелец канала,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T09:49
религия и мировоззрение
схимонах сергий (николай романов)
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
схимонах сергий (николай романов), россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Видеообращение схимонаха Сергия к Путину удалили с YouTube

09:49 12.08.2020
3630
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхимонах Сергий
Схимонах Сергий
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Схимонах Сергий. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Видеообращение лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) к президенту РФ удалено с YouTube из-за обращения Роскомнадзора, сообщил владелец канала, представитель клирика Всеволод Могучев.
"В очередной раз Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры обратился в Youtube, чтобы удалить одну из проповедей схигумена Сергия Романова… В документе сказано, что данный ролик содержит обращение схиигумена к президенту Российской Федерации… Как и ранее, я буду вынужден в указанный срок удалить данное видео, так как иначе это сделает администрация социальной сети вместе со "страйком" на канал", - сказал Могучев в новом видеообращении.
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
7 августа, 09:52Религия и мировоззрение
Схимонах Сергий выступил против вскрытия умершей в монастыре девочки
Он уточнил, что в заявлении Роскомнадзора говорится о том, что в удаленном ролике "под предлогом защиты веры и заботы о людях отец Сергий отрицает опасность новой коронавирусной инфекции, заявляет о запугивании населении, представляет ложную информацию о целях деятельности правительства РФ".
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.
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Религия и мировоззрениеСхимонах Сергий (Николай Романов)РоссияYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
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