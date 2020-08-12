https://ria.ru/20200812/1575677597.html
Видеообращение схимонаха Сергия к Путину удалили с YouTube
Видеообращение лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) к президенту РФ удалено с YouTube из-за обращения Роскомнадзора, сообщил владелец канала,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T09:49
2020-08-12T09:49
религия и мировоззрение
схимонах сергий (николай романов)
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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1
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574480658_0:190:2965:1858_1400x0_80_0_0_f51d351c88061a50633eb71c4f24e648.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
схимонах сергий (николай романов), россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости.
Видеообращение лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) к президенту РФ удалено с YouTube
из-за обращения Роскомнадзора
, сообщил владелец канала, представитель клирика Всеволод Могучев.
"В очередной раз Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры обратился в Youtube, чтобы удалить одну из проповедей схигумена Сергия Романова… В документе сказано, что данный ролик содержит обращение схиигумена к президенту Российской Федерации… Как и ранее, я буду вынужден в указанный срок удалить данное видео, так как иначе это сделает администрация социальной сети вместе со "страйком" на канал", - сказал Могучев в новом видеообращении.
Он уточнил, что в заявлении Роскомнадзора говорится о том, что в удаленном ролике "под предлогом защиты веры и заботы о людях отец Сергий отрицает опасность новой коронавирусной инфекции, заявляет о запугивании населении, представляет ложную информацию о целях деятельности правительства РФ".
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.