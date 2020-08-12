Видеообращение схимонаха Сергия к Путину удалили с YouTube

"В очередной раз Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры обратился в Youtube, чтобы удалить одну из проповедей схигумена Сергия Романова… В документе сказано, что данный ролик содержит обращение схиигумена к президенту Российской Федерации… Как и ранее, я буду вынужден в указанный срок удалить данное видео, так как иначе это сделает администрация социальной сети вместе со "страйком" на канал", - сказал Могучев в новом видеообращении.

Он уточнил, что в заявлении Роскомнадзора говорится о том, что в удаленном ролике "под предлогом защиты веры и заботы о людях отец Сергий отрицает опасность новой коронавирусной инфекции, заявляет о запугивании населении, представляет ложную информацию о целях деятельности правительства РФ".

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.