В Ивановской области у торговцев наркотиками нашли рабов и лабораторию

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Ивановской области задержали работорговцев, каждый месяц производивших до 200 килограммов наркотиков, сообщает в среду ФСБ России.
Организованная группа специализировалась на поточном производстве наркотиков и их продаже через интернет. Преступники "использовали труд иностранных граждан, насильственно удерживаемых под угрозой расправы".
На месте изъяли почти 35 килограммов мефедрона – популярного среди молодежи наркотика из класса амфетаминов.
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНарколаборатория, обнаруженная сотрудниками ФСБ РФ на территории Ивановской области в ходе оперативных действия по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы
Нарколаборатория, обнаруженная сотрудниками ФСБ РФ на территории Ивановской области в ходе оперативных действия по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы
Также на месте изъяли более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, различное лабораторное оборудование и более 7,2 тонн химических реактивов и прекурсоров. Кроме того, найдено десять стволов огнестрельного оружия, 1,2 тысячи боеприпасов и три глушителя.
"В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена. По предварительным оценкам производственные мощности ликвидированной нарколаборатории позволяли ежемесячно производить более 200 килограммов синтетических наркотических средств", - добавляется в релизе.
Задержанные помещены в СИЗО.
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