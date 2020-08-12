В Ивановской области у торговцев наркотиками нашли рабов и лабораторию

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Организованная группа специализировалась на поточном производстве наркотиков и их продаже через интернет. Преступники "использовали труд иностранных граждан, насильственно удерживаемых под угрозой расправы".

На месте изъяли почти 35 килограммов мефедрона – популярного среди молодежи наркотика из класса амфетаминов.

Также на месте изъяли более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, различное лабораторное оборудование и более 7,2 тонн химических реактивов и прекурсоров. Кроме того, найдено десять стволов огнестрельного оружия, 1,2 тысячи боеприпасов и три глушителя.

"В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена. По предварительным оценкам производственные мощности ликвидированной нарколаборатории позволяли ежемесячно производить более 200 килограммов синтетических наркотических средств", - добавляется в релизе.