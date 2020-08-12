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В Ивановской области у торговцев наркотиками нашли рабов и лабораторию
В Ивановской области задержали работорговцев, каждый месяц производивших до 200 килограммов наркотиков, сообщает в среду ФСБ России. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:43
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ивановская область
происшествия
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ивановская область
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
200 кг наркотиков в месяц: арестованы подозреваемые в нарко- и работорговле
В Ивановской области задержаны подозреваемые в торговле людьми и наркотиками. Раскрыт цех по производству наркотических веществ объемом до 200 кг в месяц.
2020-08-12T09:49
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ивановская область, происшествия

В Ивановской области у торговцев наркотиками нашли рабов и лабораторию

09:49 12.08.2020 (обновлено: 11:43 12.08.2020)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Ивановской области задержали работорговцев, каждый месяц производивших до 200 килограммов наркотиков, сообщает в среду ФСБ России.
Организованная группа специализировалась на поточном производстве наркотиков и их продаже через интернет. Преступники "использовали труд иностранных граждан, насильственно удерживаемых под угрозой расправы".
На месте изъяли почти 35 килограммов мефедрона – популярного среди молодежи наркотика из класса амфетаминов.
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНарколаборатория, обнаруженная сотрудниками ФСБ РФ на территории Ивановской области в ходе оперативных действия по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы
Нарколаборатория, обнаруженная сотрудниками ФСБ РФ на территории Ивановской области в ходе оперативных действия по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нарколаборатория, обнаруженная сотрудниками ФСБ РФ на территории Ивановской области в ходе оперативных действия по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы
Также на месте изъяли более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, различное лабораторное оборудование и более 7,2 тонн химических реактивов и прекурсоров. Кроме того, найдено десять стволов огнестрельного оружия, 1,2 тысячи боеприпасов и три глушителя.
"В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена. По предварительным оценкам производственные мощности ликвидированной нарколаборатории позволяли ежемесячно производить более 200 килограммов синтетических наркотических средств", - добавляется в релизе.
Задержанные помещены в СИЗО.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ивановская областьПроисшествия
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