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В Москве 1088 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Ещё 1088 пациентов вылечились в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, всего врачи вылечили более 192,6 тысячи человек, сообщила... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T09:13
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Москве 1088 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

09:13 12.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ещё 1088 пациентов вылечились в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, всего врачи вылечили более 192,6 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1088 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 192686", - сообщила Ракова.
Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
"Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации", - добавили заммэра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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