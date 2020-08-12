В Госдуме оценили план Киева создать "комиссию правды" для Крыма

"Это не "комиссия правды", а чьи-то извращенные фантазии про то, как вернуть Крым, а затем его поделить, причем не спрашивая у местного населения, хотят ли они обратно в Украину", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, все концепции киевской власти по якобы возвращению Крыма преследуют исключительно коммерческий интерес.