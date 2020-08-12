Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200812/1575676659.html
В Госдуме оценили план Киева создать "комиссию правды" для Крыма
Депутат Госдумы Российской Федерации от Республики Крым Руслан Бальбек назвал извращенной фантазией планы киевских властей создать "комиссию правды" при... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:09
антон кориневич
руслан бальбек
донбасс
госдума рф
херсонская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151316/20/1513162068_0:115:2457:1497_1400x0_80_0_0_013ee9fc69c5aa322a1011c8481a723b.jpg
https://ria.ru/20200807/1575498575.html
https://ria.ru/20200806/1575460052.html
Чубатые придумывают истории, что бы бюджет попилить.....
16
2
донбасс
херсонская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151316/20/1513162068_0:115:2457:1497_1400x0_80_0_0_013ee9fc69c5aa322a1011c8481a723b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151316/20/1513162068_154:0:2303:1612_1400x0_80_0_0_1e642adf1c17fc3a5f422361c95a866f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151316/20/1513162068_423:0:2035:1612_1400x0_80_0_0_888db7ba18f2355d23d97ae95a33359d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон кориневич, руслан бальбек, донбасс, госдума рф, херсонская область , украина, в мире

В Госдуме оценили план Киева создать "комиссию правды" для Крыма

09:07 12.08.2020 (обновлено: 12:09 12.08.2020)
7590
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Российской Федерации от Республики Крым Руслан Бальбек назвал извращенной фантазией планы киевских властей создать "комиссию правды" при возвращении Крыма.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, офис которого находится в Херсонской области, заявил украинским СМИ, что после возвращения Крыма и народных республик Донбасса планируется создать "комиссию правды" для этих территорий.
Вид на набережную в Симеизе, Крым
7 августа, 16:45
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
"Это не "комиссия правды", а чьи-то извращенные фантазии про то, как вернуть Крым, а затем его поделить, причем не спрашивая у местного населения, хотят ли они обратно в Украину", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, все концепции киевской власти по якобы возвращению Крыма преследуют исключительно коммерческий интерес.
"Это просто схема по продаже крымских объектов и земель, которые якобы когда-то освободят от России: некий посыл бизнесменам, мол, налетай, подешевело, продадим все что угодно. А после возвращения Крыма получите свои участки и объекты. Очередной финансовый пузырь, в который, как планируют организаторы, вложатся украинские и иностранные коммерсанты", — подчеркнул Бальбек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
6 августа, 19:04
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
118142003
Обсудить 2
Антон КориневичРуслан БальбекДонбассГосдума РФХерсонская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Чубатые придумывают истории, что бы бюджет попилить.....
12 августа, 09:52
Егор Панкратов
1600000
Рекомендуем
Протесты в Минске
В Минске сообщили о задержании координаторов массовых беспорядков
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД ответили на обвинения Британии в адрес России во "вмешательстве"
Авиационный двигатель
Новый материал для машиностроения создали в России
Певица Наталья Ионова (Глюкоза)
Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
В Минздраве ответили на критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
200 кг наркотиков в месяц: арестованы подозреваемые в нарко- и работорговле
В Ивановской области у торговцев наркотиками нашли рабов и лабораторию
Иван Охлобыстин
Охлобыстин рассказал о "синдроме Раскольникова" у Ефремова
Американские флаги в Вашингтоне
В Германии заявили, что США утратили роль гаранта порядка в мире
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Глава МИД Литвы анонсировал выступление Тихановской
Строительство газопровода Северный поток-2
В МИД оценили ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Вакцина
Главный инфекционист США усомнился в российской вакцине от коронавируса
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Центр образования в Хабаровске попросил Дегтярева передать ему яхту
Бойцы белорусского ОМОНа на проспекте Дзержинского в Минске разгоняют протестующих. 12 августа 2020
СК Белоруссии обвинил двоих россиян в участии в массовых беспорядках
Дом правительства на площади Независимости в Минске
В Белоруссии запретили продажу пиротехники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01Врачи подтвердили инсульт у Ефремова, заявил Пашаев
13:55В РПЦ выступили за создание единого федерального органа помощи бездомным
13:53Эксперты объяснили, когда нужно сдать тест на COVID-19 после Турции
13:52Минсвязи Белоруссии сообщило о восстановлении доступа к интернету
13:41ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат
13:33ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
13:32Единый номер службы спасения будет доступен по всей России с 2021 года
13:25Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
13:23Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая подала жалобу в ЦИК
13:22Черечень потребовал признать итоги выборов в Белоруссии недействительными
13:19"Камень искривился": фанаты раскритиковали Нюшу из-за фотошопа
13:05Вирусолог оценил безопасность российской вакцины от коронавируса
13:02Украина направила ноту протеста из-за учений в Крыму
12:59Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
12:59Онищенко объяснил критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
12:56В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
12:54Эксперт оценил действия силовиков в Белоруссии
12:49Петербургский врач рассказал о работе в "красной зоне"
12:48Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев потребовал пересчета голосов
12:39Минские власти оценили ущерб от беспорядков в городе
Лента новостейМолния