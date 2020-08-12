https://ria.ru/20200812/1575676659.html
В Госдуме оценили план Киева создать "комиссию правды" для Крыма
Депутат Госдумы Российской Федерации от Республики Крым Руслан Бальбек назвал извращенной фантазией планы киевских властей создать "комиссию правды" при... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T09:07
2020-08-12T12:09
антон кориневич
руслан бальбек
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон кориневич, руслан бальбек, донбасс, госдума рф, херсонская область , украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости.
Депутат Госдумы Российской Федерации
от Республики Крым Руслан Бальбек
назвал извращенной фантазией планы киевских властей создать "комиссию правды" при возвращении Крыма.
Ранее постоянный представитель президента Украины
в Автономной Республике Крым Антон Кориневич
, офис которого находится в Херсонской области
, заявил украинским СМИ, что после возвращения Крыма и народных республик Донбасса
планируется создать "комиссию правды" для этих территорий.
"Это не "комиссия правды", а чьи-то извращенные фантазии про то, как вернуть Крым, а затем его поделить, причем не спрашивая у местного населения, хотят ли они обратно в Украину", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, все концепции киевской власти по якобы возвращению Крыма преследуют исключительно коммерческий интерес.
"Это просто схема по продаже крымских объектов и земель, которые якобы когда-то освободят от России: некий посыл бизнесменам, мол, налетай, подешевело, продадим все что угодно. А после возвращения Крыма получите свои участки и объекты. Очередной финансовый пузырь, в который, как планируют организаторы, вложатся украинские и иностранные коммерсанты", — подчеркнул Бальбек.