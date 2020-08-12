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В Монголии зафиксировали новую смерть от бубонной чумы
Еще один случай смерти от бубонной чумы зафиксирован в Монголии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на минздрав страны. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T08:52
монголия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
монголия, в мире

В Монголии зафиксировали новую смерть от бубонной чумы

08:52 12.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Еще один случай смерти от бубонной чумы зафиксирован в Монголии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на минздрав страны.
Сообщается, что 42-летний мужчина скончался в провинции Ховд на западе Монголии во вторник ночью. По данным представителя минздрава Доржийна Нарангэрэла, известно, что незадолго до смерти мужчина покупал две тушки сурков.
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23 июля, 14:27
Эксперт назвал случаи заражения чумой в Монголии обычным явлением
Ранее бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Сообщалось о смерти 15-летнего подростка в результате заражения бубонной чумой в провинции Говь-Алтай. Подросток скончался по пути в больницу. Было установлено, что за три дня до смерти он вместе с друзьями съел мясо сурка.
Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
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МонголияВ мире
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