В Монголии зафиксировали новую смерть от бубонной чумы

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Еще один случай смерти от бубонной чумы зафиксирован в Еще один случай смерти от бубонной чумы зафиксирован в Монголии , сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на минздрав страны.

Сообщается, что 42-летний мужчина скончался в провинции Ховд на западе Монголии во вторник ночью. По данным представителя минздрава Доржийна Нарангэрэла, известно, что незадолго до смерти мужчина покупал две тушки сурков.

Ранее бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.

Сообщалось о смерти 15-летнего подростка в результате заражения бубонной чумой в провинции Говь-Алтай. Подросток скончался по пути в больницу. Было установлено, что за три дня до смерти он вместе с друзьями съел мясо сурка.