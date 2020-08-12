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Авиакомпании пожаловались на скачок цен на авиатопливо
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
туризм, новости - туризм, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), домодедово (аэропорт), экономика

Авиакомпании пожаловались на скачок цен на авиатопливо

08:43 12.08.2020 (обновлено: 10:18 12.08.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиатопливо в российских аэропортах, говорится в соответствующем письме, размещенном на сайте организации.
"Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обращается к Вам по вопросу резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах Российской Федерации на предстоящий период авгyст-сентябрь 2020 года", - говорится в письме.
Стюардесса
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По информации авиакомпаний, по итогам проведенных ими тендеров на поставку топлива в период с 11 августа по 10 сентября 2020 года, стоимость авиатоплива по сравнению с результатом предыдущих тендеров (июль 2020 года) изменилась следующим образом: аэропорт "Кольцово" +62,1%, "Домодедово" +33,4%, "Жуковский" +36%, Санкт-Петербург +18%, Владивосток +20,4%, Благовещенск +21,1%, Иркутск +28,1%, Краснодар +48,4%, Красноярск +48,6%.
"Столь резкий рост стоимости авиатоплива практически нивелирует все принимаемые правительством РФ и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в авиационной отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста. Стремительное удорожание стоимости авиатоплива неминуемо приведет к общему росту стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей", - говорится в письме.
"АЭВТ просит Вас совместно с Минэнерго и ФАС России инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах РФ", - пишет АЭВТ.
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ТуризмНовости - ТуризмФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Домодедово (аэропорт)Экономика
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