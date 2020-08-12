Авиакомпании пожаловались на скачок цен на авиатопливо

По информации авиакомпаний, по итогам проведенных ими тендеров на поставку топлива в период с 11 августа по 10 сентября 2020 года, стоимость авиатоплива по сравнению с результатом предыдущих тендеров (июль 2020 года) изменилась следующим образом: аэропорт "Кольцово" +62,1%, "Домодедово" +33,4%, "Жуковский" +36%, Санкт-Петербург +18%, Владивосток +20,4%, Благовещенск +21,1%, Иркутск +28,1%, Краснодар +48,4%, Красноярск +48,6%.