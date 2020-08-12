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Синоптики предупредили о "генеральной репетиции осени"
В европейскую часть России пришло похолодание, сообщили в центре погоды "Фобос". РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T09:30
россия
поволжье
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, поволжье, общество

Синоптики предупредили о "генеральной репетиции осени"

08:41 12.08.2020 (обновлено: 09:30 12.08.2020)
6325
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие во время дождя на Красной площади в Москве
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В европейскую часть России пришло похолодание, сообщили в центре погоды "Фобос".
Метеорологи сравнили погодные изменения с "генеральной репетицией осени". По их прогнозам, летний температурный режим сохранится только в южных широтах.
Синоптики предупредили, что уже сегодня в Центральной России и Черноземье температура будет находиться в пределах 20 градусов тепла. На севере центральной части страны, в Поморье и на Кольском полуострове будет ниже плюс 15 градусов, а на крайнем северо-востоке столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс десять градусов.

"В такой ситуации на всей территории Европейской России продолжат идти осадки. Они не будут отличаться высокой интенсивностью, и лишь кое-где в Поволжье выльется более десяти миллиметров за сутки. Однако в самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег!" — говорится в сообщении.

Тем не менее метеорологи считают, что похолодание продлится недолго. По их словам, холодный воздух, занесенный в регион в результате "арктического вторжения", сам создает почву для скорого потепления.

"Холодный воздух тяжелый, так что одним из последствий арктического вторжения станет повышение атмосферного давления, что, в свою очередь, приведет к тому, что к концу недели на территорию России распространится гребень антициклона с запада, а циклон, устроивший похолодание, сместится в Зауралье", — заключили эксперты.

Роман Вильфанд
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441113963
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РоссияПоволжьеОбщество
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