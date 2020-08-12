Синоптики предупредили о "генеральной репетиции осени"

Синоптики предупредили, что уже сегодня в Центральной России и Черноземье температура будет находиться в пределах 20 градусов тепла. На севере центральной части страны, в Поморье и на Кольском полуострове будет ниже плюс 15 градусов, а на крайнем северо-востоке столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс десять градусов.