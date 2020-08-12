Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200812/1575676082.html
Охлобыстин рассказал о "синдроме Раскольникова" у Ефремова
Актер Иван Охлобыстин рассказал, почему Михаил Ефремов хочет быть наказанным за свое участие в смертельном ДТП. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T09:31
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
иван охлобыстин
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_0:212:2888:1837_1400x0_80_0_0_dc1cfbb4db8ee06c0bc509a2cc5537ca.jpg
https://ria.ru/20200812/1575672962.html
Охлобыстин после этих слов упал в моих глазах ниже плинтуса... Справедливое решение в данном случае - максималка 12 лет, т. к. личность публичная и должно быть показательное наказание, что бы остальные задумались, и пусть ставит спектакли где-нибудь в ИК Мордовии.
78
Интересно, если бы Ефремов убил кого-нибудь из его близких, он тоже призывал надеть на него браслеты и отправить играть на сцену? Где он видит "синдром Раскольникова"? Ефремов вины не признает, заявляет, что ничего не помнит.
69
27
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_0:212:2888:1837_1400x0_80_0_0_dc1cfbb4db8ee06c0bc509a2cc5537ca.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_79:0:2810:2048_1400x0_80_0_0_5901034c93b909d8d72a0f014d27d001.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_420:0:2468:2048_1400x0_80_0_0_5ea116a8fb5b7ca88a2cadfe71c6cbef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, москва, происшествия

Охлобыстин рассказал о "синдроме Раскольникова" у Ефремова

08:38 12.08.2020 (обновлено: 09:31 12.08.2020)
6643
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин рассказал, почему Михаил Ефремов хочет быть наказанным за свое участие в смертельном ДТП.
По словам Охлобыстина, Ефремов хочет, чтобы все происходило по закону.
"Миша хочет в тюрьму, у него синдром Раскольникова", - отметил Охлобыстин в интервью "Известиям".
Он отметил, что наказание в случае Ефремова "не принесет пользы", но оно необходимо. По мнению Охлобыстина, справедливым решением в отношении актера стал бы постоянный контроль с помощью электронного браслета, чтобы передвижения по городу ограничивались дорогой от дома до театра.

ДТП с участием Ефремова

В центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee 8 июня выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada — за ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.
В момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он находится под домашним арестом. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы.
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
01:09
Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни
18204710245
Обсудить 27
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовИван ОхлобыстинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Охлобыстин после этих слов упал в моих глазах ниже плинтуса... Справедливое решение в данном случае - максималка 12 лет, т. к. личность публичная и должно быть показательное наказание, что бы остальные задумались, и пусть ставит спектакли где-нибудь в ИК Мордовии.
12 августа, 08:44
agent_anonimus
7310103
Интересно, если бы Ефремов убил кого-нибудь из его близких, он тоже призывал надеть на него браслеты и отправить играть на сцену? Где он видит "синдром Раскольникова"? Ефремов вины не признает, заявляет, что ничего не помнит.
12 августа, 08:49
egorka.popov.61
6700002
Рекомендуем
Актера Михаила Ефремова проводят к зданию Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Пашаев рассказал о состоянии Михаила Ефремова
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
Синоптики предупредили о "генеральной репетиции осени"
Протесты в Минске
В Минске сообщили о задержании координаторов массовых беспорядков
Певица Наталья Ионова (Глюкоза)
Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной
Раскрыты детали ДТП, устроенного Ширвиндтом
Экипаж подводной лодки Курск в Североморске
Не вернувшиеся с глубины. Почему не смогли спасти экипаж "Курска"
Кандидат в президенты США Джо Байден
"Русские дискредитируют врага Трампа": и у них отлично получается
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД ответили на обвинения Британии в адрес России во "вмешательстве"
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Стебунов впервые описал последние дни Ефремова перед смертельным ДТП
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
В Минздраве ответили на критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
Археолог-любитель Маруиш Степьен
В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
Жесткий ответ: EC защитит "Северный поток — 2" от санкций США
Последствия взрыва в порту Бейрута
Астронавт сфотографировал пострадавший от взрыва Бейрут с борта МКС
Завтрак
Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01Врачи подтвердили инсульт у Ефремова, заявил Пашаев
13:55В РПЦ выступили за создание единого федерального органа помощи бездомным
13:53Эксперты объяснили, когда нужно сдать тест на COVID-19 после Турции
13:52Минсвязи Белоруссии сообщило о восстановлении доступа к интернету
13:41ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат
13:33ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
13:32Единый номер службы спасения будет доступен по всей России с 2021 года
13:25Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
13:23Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая подала жалобу в ЦИК
13:22Черечень потребовал признать итоги выборов в Белоруссии недействительными
13:19"Камень искривился": фанаты раскритиковали Нюшу из-за фотошопа
13:05Вирусолог оценил безопасность российской вакцины от коронавируса
13:02Украина направила ноту протеста из-за учений в Крыму
12:59Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
12:59Онищенко объяснил критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
12:56В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
12:54Эксперт оценил действия силовиков в Белоруссии
12:49Петербургский врач рассказал о работе в "красной зоне"
12:48Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев потребовал пересчета голосов
12:39Минские власти оценили ущерб от беспорядков в городе
Лента новостейМолния