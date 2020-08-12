Охлобыстин рассказал о "синдроме Раскольникова" у Ефремова

Он отметил, что наказание в случае Ефремова "не принесет пользы", но оно необходимо. По мнению Охлобыстина, справедливым решением в отношении актера стал бы постоянный контроль с помощью электронного браслета, чтобы передвижения по городу ограничивались дорогой от дома до театра.