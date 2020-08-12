https://ria.ru/20200812/1575676082.html
Охлобыстин рассказал о "синдроме Раскольникова" у Ефремова
Актер Иван Охлобыстин рассказал, почему Михаил Ефремов хочет быть наказанным за свое участие в смертельном ДТП. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T08:38
2020-08-12T09:31
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
иван охлобыстин
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200812/1575672962.html
agent_anonimus
Охлобыстин после этих слов упал в моих глазах ниже плинтуса... Справедливое решение в данном случае - максималка 12 лет, т. к. личность публичная и должно быть показательное наказание, что бы остальные задумались, и пусть ставит спектакли где-нибудь в ИК Мордовии.
78
egorka.popov.61
Интересно, если бы Ефремов убил кого-нибудь из его близких, он тоже призывал надеть на него браслеты и отправить играть на сцену? Где он видит "синдром Раскольникова"? Ефремов вины не признает, заявляет, что ничего не помнит.
69
27
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_0:212:2888:1837_1400x0_80_0_0_dc1cfbb4db8ee06c0bc509a2cc5537ca.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, москва, происшествия