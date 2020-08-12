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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 31,3 миллиона тестов на коронавирус
Более 31,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 234... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T08:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 31,3 миллиона тестов на коронавирус

08:31 12.08.2020
296
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве
Пациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 31,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 234 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 31,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 234 547 человек", - говорится в сообщении.

За сутки в России проведено 244 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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