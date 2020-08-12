Синоптики предупредили о самом холодном дне в Москве с начала августа

Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей в среду, воздух в столице прогреется лишь до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Облачная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей в среду, воздух в столице прогреется лишь до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк , отметив, что это будет самый холодный день в Москве с начала месяца.

"Температурный режим сегодня ожидается на 3-5 градусов ниже климатической нормы. При облачной погоде с неустойчивыми прояснениями сегодня ожидаются кратковременные дожди. Максимальная температура в столице - плюс 16-18 градусов. В столичном регионе - плюс 14-19",- сказала Волосюк.

Она добавила, что среда будет самым холодным днем с начала августа.

"Пока сегодняшний день окажется самым холодным с начала месяца, пока у нас максимальные температуры ниже 20 градусов не опускались - за исключением 2 августа, когда было 19,7",- сказала Волосюк.