https://ria.ru/20200812/1575675876.html
Синоптики предупредили о самом холодном дне в Москве с начала августа
Облачная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей в среду, воздух в столице прогреется лишь до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T08:25
2020-08-12T08:25
елена волосюк
погода
центр "фобос"
москва
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1
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена волосюк, погода, центр "фобос", москва
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Облачная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей в среду, воздух в столице прогреется лишь до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк
, отметив, что это будет самый холодный день в Москве
с начала месяца.
"Температурный режим сегодня ожидается на 3-5 градусов ниже климатической нормы. При облачной погоде с неустойчивыми прояснениями сегодня ожидаются кратковременные дожди. Максимальная температура в столице - плюс 16-18 градусов. В столичном регионе - плюс 14-19",- сказала Волосюк.
Она добавила, что среда будет самым холодным днем с начала августа.
"Пока сегодняшний день окажется самым холодным с начала месяца, пока у нас максимальные температуры ниже 20 градусов не опускались - за исключением 2 августа, когда было 19,7",- сказала Волосюк.
Синоптик также сообщила, что ожидается северо-западный ветер, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.