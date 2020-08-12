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Синоптики предупредили о самом холодном дне в Москве с начала августа
Облачная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей в среду, воздух в столице прогреется лишь до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T08:25
елена волосюк
погода
центр "фобос"
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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елена волосюк, погода, центр "фобос", москва

Синоптики предупредили о самом холодном дне в Москве с начала августа

08:25 12.08.2020
1996
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей в среду, воздух в столице прогреется лишь до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, отметив, что это будет самый холодный день в Москве с начала месяца.
"Температурный режим сегодня ожидается на 3-5 градусов ниже климатической нормы. При облачной погоде с неустойчивыми прояснениями сегодня ожидаются кратковременные дожди. Максимальная температура в столице - плюс 16-18 градусов. В столичном регионе - плюс 14-19",- сказала Волосюк.
Она добавила, что среда будет самым холодным днем с начала августа.
"Пока сегодняшний день окажется самым холодным с начала месяца, пока у нас максимальные температуры ниже 20 градусов не опускались - за исключением 2 августа, когда было 19,7",- сказала Волосюк.
Синоптик также сообщила, что ожидается северо-западный ветер, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
Двойная радуга над Москвой
7 августа, 13:59
Синоптики рассказали о погоде в Москве в августе
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Елена ВолосюкПогодаЦентр "Фобос"Москва
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