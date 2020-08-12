Задержанный в Минске журналист "Медузы" Солопов вернулся в Россию

МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Задержанный ранее в Минске журналист издания "Медуза" Максим Солопов сообщил РИА Новости, что в настоящее время уже находится на российской территории.

"Я уже на российской территории. Все хорошо. Немножко помятый, но все нормально", - рассказал Солопов агентству.

По словам журналиста, в ночь на среду работники российского консульства доставили его из Минска на российскую границу, сейчас он едет домой в Москву . Вместе с ним находится сотрудник общественной организации " Открытая Россия " Илья Рогов, уточнил Солопов.

Он рассказал, что власти Белоруссии вменили ему административное правонарушение - работал в качестве журналиста, но без аккредитации. По его словам, в ночь с воскресенья на понедельник он был задержан в центре Минска, когда освещал протестные акции - его сильно побили при задержании, сейчас журналист собирается зафиксировать побои.

"Побили "немного": сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но живой. Просто ощущения: спасибо, что не расстреляли", - описал Солопов свое самочувствие. Ранее в "Медузе" состояние журналиста охарактеризовали как "травмирован милицией или омоновцами во время задержания, <…> у него есть травмы, но он передвигается".

Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК, одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко , в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.

По данным МВД Белоруссии , в воскресение задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник - 2 тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.