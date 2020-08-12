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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575675549.html
Задержанный в Минске журналист "Медузы" Солопов вернулся в Россию
Задержанный ранее в Минске журналист издания "Медуза" Максим Солопов сообщил РИА Новости, что в настоящее время уже находится на российской территории. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T08:17
протесты в белоруссии
россия
москва
минск
белоруссия
общество
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Ну хоть от кого-то получил. Тут тебе не там.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, москва, минск, белоруссия, общество

Задержанный в Минске журналист "Медузы" Солопов вернулся в Россию

07:59 12.08.2020 (обновлено: 08:17 12.08.2020)
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© Фото со страница Максима Солопова в сети FacebookМаксим Солопов
Максим Солопов
© Фото со страница Максима Солопова в сети Facebook
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Задержанный ранее в Минске журналист издания "Медуза" Максим Солопов сообщил РИА Новости, что в настоящее время уже находится на российской территории.
"Я уже на российской территории. Все хорошо. Немножко помятый, но все нормально", - рассказал Солопов агентству.
Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
01:18Протесты в Белоруссии
Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
По словам журналиста, в ночь на среду работники российского консульства доставили его из Минска на российскую границу, сейчас он едет домой в Москву. Вместе с ним находится сотрудник общественной организации "Открытая Россия" Илья Рогов, уточнил Солопов.
Он рассказал, что власти Белоруссии вменили ему административное правонарушение - работал в качестве журналиста, но без аккредитации. По его словам, в ночь с воскресенья на понедельник он был задержан в центре Минска, когда освещал протестные акции - его сильно побили при задержании, сейчас журналист собирается зафиксировать побои.
"Побили "немного": сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но живой. Просто ощущения: спасибо, что не расстреляли", - описал Солопов свое самочувствие. Ранее в "Медузе" состояние журналиста охарактеризовали как "травмирован милицией или омоновцами во время задержания, <…> у него есть травмы, но он передвигается".
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Вчера, 16:01Протесты в Белоруссии
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Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК, одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
По данным МВД Белоруссии, в воскресение задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник - 2 тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
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Протесты в БелоруссииРоссияМоскваМинскБелоруссияОбщество
Популярные комментарии
Ну хоть от кого-то получил. Тут тебе не там.
12 августа, 08:34
nakιs Kamakιs
1750000
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