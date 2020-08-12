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Центр образования в Хабаровске попросил Дегтярева передать ему яхту
Руководство Краевого центра образования в Хабаровске попросило врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева передать учреждению правительственную яхту... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T07:44
сергей фургал
дальний восток
михаил дегтярев
хабаровск
общество
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Для краевого бюджета 600 тысяч рублей на содержание яхты это очень накладно, а для бюджетного Краевого центра образования - мелочь? Это руководство Центра или слишком глупое, или слишком хитрое. Второе - наиболее вероятное.
33
А ещё передать сауну и девок :))
18
33
дальний восток
хабаровск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей фургал, дальний восток, михаил дегтярев, хабаровск, общество

Центр образования в Хабаровске попросил Дегтярева передать ему яхту

07:39 12.08.2020 (обновлено: 07:44 12.08.2020)
16355
© РИА Новости / Александр НатрускинВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Руководство Краевого центра образования в Хабаровске попросило врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева передать учреждению правительственную яхту "Виктория".
В феврале 2019 года ее выставили на торги по распоряжению экс-губернатора Сергея Фургала, так как он считал ее покупку лишним приобретением, а содержание — неэффективным использованием бюджетных средств. Яхту покупало прежнее правительство края, она находится на Хабаровском судостроительном заводе, ее содержание обходится в 600 тысяч рублей в год. Аукцион продлевался несколько раз, но желающих участвовать в нем не нашлось. Отмечалось, что яхту в том числе выставляли за минимальную цену в 30 миллионов рублей. В августе 2020 года правительство края сняло судно с торгов.
"Мы бы хотели поучаствовать вот в какой истории. На сегодняшний день мы знаем, что решается судьба очень интересного объекта, это катер "Виктория". Мы бы очень хотели, чтобы он не ушел чиновникам, не ушел из Хабаровского края, а достался нашим детям", — сказала директор центра Эльвира Шамонова на видео, размещенном на странице организации в Twitter.
По ее словам, центру было бы интересно использовать судно в исследованиях, которые проводят дети. В том числе яхту можно задействовать в экологических исследованиях Амура, добавила одна из учениц.
В пресс-службе правительства региона РИА Новости сообщили, что комментарий по этому вопросу готовится.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Вчера, 09:22
Дегтярев призвал сделать систему госвласти "дружелюбной"
Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение "Краевой центр образования" является одним из наиболее крупных общеобразовательных учебных заведений российского Дальнего Востока.
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Обсудить 33
Сергей ФургалДальний ВостокМихаил ДегтяревХабаровскОбщество
Популярные комментарии
Для краевого бюджета 600 тысяч рублей на содержание яхты это очень накладно, а для бюджетного Краевого центра образования - мелочь? Это руководство Центра или слишком глупое, или слишком хитрое. Второе - наиболее вероятное.
12 августа, 08:42
Владимир Белогорский
2841000
А ещё передать сауну и девок :))
12 августа, 08:03
EDD KORVIN
890001
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