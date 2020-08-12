Центр образования в Хабаровске попросил Дегтярева передать ему яхту

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Руководство Краевого центра образования в Хабаровске попросило врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева передать учреждению правительственную яхту "Виктория".
В феврале 2019 года ее выставили на торги по распоряжению экс-губернатора Сергея Фургала, так как он считал ее покупку лишним приобретением, а содержание — неэффективным использованием бюджетных средств. Яхту покупало прежнее правительство края, она находится на Хабаровском судостроительном заводе, ее содержание обходится в 600 тысяч рублей в год. Аукцион продлевался несколько раз, но желающих участвовать в нем не нашлось. Отмечалось, что яхту в том числе выставляли за минимальную цену в 30 миллионов рублей. В августе 2020 года правительство края сняло судно с торгов.
Обращение КЦО к ВрИО губернатора Хабаровского края Михаилу Владимировичу Дегтярёву. pic.twitter.com/abhm8xH4UR— Школа XXI века (@nashashkola27) August 11, 2020
"Мы бы хотели поучаствовать вот в какой истории. На сегодняшний день мы знаем, что решается судьба очень интересного объекта, это катер "Виктория". Мы бы очень хотели, чтобы он не ушел чиновникам, не ушел из Хабаровского края, а достался нашим детям", — сказала директор центра Эльвира Шамонова на видео, размещенном на странице организации в Twitter.
По ее словам, центру было бы интересно использовать судно в исследованиях, которые проводят дети. В том числе яхту можно задействовать в экологических исследованиях Амура, добавила одна из учениц.
В пресс-службе правительства региона РИА Новости сообщили, что комментарий по этому вопросу готовится.
Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение "Краевой центр образования" является одним из наиболее крупных общеобразовательных учебных заведений российского Дальнего Востока.