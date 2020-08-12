Минтруд предложил фиксацию доли оклада в структуре зарплаты бюджетников

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Доля оклада в структуре зарплаты медиков, педагогов и работников культуры, согласно рекомендациям, должна составлять от 50 до 70%, запрос на увеличение окладов связан с непрозрачностью формирования зарплаты, этот вопрос позволит решить формирование отраслевых систем оплаты труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.

Ранее секретарь генсовета " Единой России Андрей Турчак заявил, что партия предлагает увеличить долю оклада в составе зарплаты бюджетников. По его словам, надо установить единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера так, чтобы соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы составляло 70 на 30.

Замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что многообразие систем оплаты труда педагогов и оснований для установления им дополнительных выплат делает процедуру формирования зарплаты непрозрачной и непонятной. По его словам, на практике большая часть зарплаты приходится на компенсационные и стимулирующие выплаты, размер которых чаще всего напрямую зависит от размера ставки.

В Минтруде сообщили, что работа по повышению доли оклада в составе зарплаты уже идет. Российская трёхсторонняя комиссия по регулирования социально-трудовых отношений взаимодействует с министерствами и профсоюзами, составляя рекомендации.

"Итогом этой работы становятся Единые рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. В них приводится рекомендуемая доля окладов в структуре заработной платы медицинских и педагогических работников, работников культуры от 50 до 70%", - уточнили в министерстве.

Запрос же на увеличение доли оклада со стороны работников в первую очередь связан с непрозрачностью формирования зарплаты, считают в министерстве. Сегодня зарплата бюджетников складывается из оклада и доплат, которые связаны с категорией, стажем, разного рода стимулирующих выплат.

Поскольку организации могут устанавливать систему оплаты труда индивидуально, сотрудник порой не понимает, за что получает ту или иную сумму, каким будет размер зарплаты в конце месяца и как на него повлиять, пояснили в министерстве.

С этой темой связано внесение в Трудовой кодекс поправок, которые бы позволили правительству устанавливать требования к отраслевым оплатам труда. В данный момент такие требования разрабатываются для работников здравоохранения.