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Минтруд предложил фиксацию доли оклада в структуре зарплаты бюджетников
Доля оклада в структуре зарплаты медиков, педагогов и работников культуры, согласно рекомендациям, должна составлять от 50 до 70%, запрос на увеличение окладов... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T07:12
россия
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единая россия
андрей турчак
работа
общество
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РИА Новости
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353
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россия, виктор басюк, единая россия, андрей турчак, работа, общество

Минтруд предложил фиксацию доли оклада в структуре зарплаты бюджетников

07:12 12.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Доля оклада в структуре зарплаты медиков, педагогов и работников культуры, согласно рекомендациям, должна составлять от 50 до 70%, запрос на увеличение окладов связан с непрозрачностью формирования зарплаты, этот вопрос позволит решить формирование отраслевых систем оплаты труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия предлагает увеличить долю оклада в составе зарплаты бюджетников. По его словам, надо установить единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера так, чтобы соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы составляло 70 на 30.
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Замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что многообразие систем оплаты труда педагогов и оснований для установления им дополнительных выплат делает процедуру формирования зарплаты непрозрачной и непонятной. По его словам, на практике большая часть зарплаты приходится на компенсационные и стимулирующие выплаты, размер которых чаще всего напрямую зависит от размера ставки.
В Минтруде сообщили, что работа по повышению доли оклада в составе зарплаты уже идет. Российская трёхсторонняя комиссия по регулирования социально-трудовых отношений взаимодействует с министерствами и профсоюзами, составляя рекомендации.
"Итогом этой работы становятся Единые рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. В них приводится рекомендуемая доля окладов в структуре заработной платы медицинских и педагогических работников, работников культуры от 50 до 70%", - уточнили в министерстве.
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Запрос же на увеличение доли оклада со стороны работников в первую очередь связан с непрозрачностью формирования зарплаты, считают в министерстве. Сегодня зарплата бюджетников складывается из оклада и доплат, которые связаны с категорией, стажем, разного рода стимулирующих выплат.
Поскольку организации могут устанавливать систему оплаты труда индивидуально, сотрудник порой не понимает, за что получает ту или иную сумму, каким будет размер зарплаты в конце месяца и как на него повлиять, пояснили в министерстве.
С этой темой связано внесение в Трудовой кодекс поправок, которые бы позволили правительству устанавливать требования к отраслевым оплатам труда. В данный момент такие требования разрабатываются для работников здравоохранения.
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Результатам такой работы станет более прозрачная система оплаты труда бюджетников. Каждый сотрудник отрасли, в которой принята отраслевая система оплаты, будет четко понимать, из чего складывается фиксированная часть его зарплаты и как повлиять на дополнительные выплаты.
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РоссияВиктор БасюкЕдиная РоссияАндрей ТурчакРаботаОбщество
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