Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) в марте — мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67 процентов. Об этом свидетельствует отчет международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет Совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) в марте — мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67 процентов. Об этом свидетельствует отчет международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет РБК

Аналитики называют это падение сильнейшим для весенних месяцев за все время наблюдений, то есть за 16 лет.

Согласно исследованию, общая прибыль российского бизнеса за весну этого года составила 1,4 триллиона рублей. Нарастить прибыль — на 8,3 процента — удалось лишь предприятиям сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства. У остальных прибыль упала или сменилась убытком.

Подчеркивается, что более трети компаний получили убыток в 1,65 триллиона рублей, а оставшиеся — прибыль в 3,05 триллиона рублей. Самым провальным для бизнеса оказался март. Совокупный убыток за первый весенний месяц составил 277 миллиардов рублей.