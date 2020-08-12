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Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России
Совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) в марте — мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67 процентов. Об этом... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:58
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, бизнес, новости компаний - экономика, экономика

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

07:14 12.08.2020 (обновлено: 10:58 12.08.2020)
34792
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) в марте — мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67 процентов. Об этом свидетельствует отчет международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет РБК.
Аналитики называют это падение сильнейшим для весенних месяцев за все время наблюдений, то есть за 16 лет.
Здание Центрального банка РФ
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Согласно исследованию, общая прибыль российского бизнеса за весну этого года составила 1,4 триллиона рублей. Нарастить прибыль — на 8,3 процента — удалось лишь предприятиям сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства. У остальных прибыль упала или сменилась убытком.
Подчеркивается, что более трети компаний получили убыток в 1,65 триллиона рублей, а оставшиеся — прибыль в 3,05 триллиона рублей. Самым провальным для бизнеса оказался март. Совокупный убыток за первый весенний месяц составил 277 миллиардов рублей.
Специалисты заключили, что наибольшие убытки понесли компании, занятые оптовой торговлей природным газом — 231 миллиард рублей. Причиной этому называют падение цен и снижение спроса на газ в Европе.
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12 августа, 07:46
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Боже, сколько здесь нищих и голодных. А работать не пробовали?
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НСНаблюдатель Сторонний
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