Российские летчики в Сирии рассказали о своих буднях на авиабазе Хмеймим

"По сравнению с началом операции против террористических группировок в Сирии (в 2015 году) сейчас, можно сказать, тишина. Но и боекомплект, и сами самолеты готовы к вылету всегда", - рассказал журналистам командир авиационного звена Александр Петров после очередной тренировки.