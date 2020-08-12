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Распространение нового коронавируса
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Главный инфекционист США усомнился в российской вакцине от коронавируса
Главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждает, что они могли бы представить сразу несколько вариантов своей вакцины хоть на следующей неделе, но не уверены в РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T06:33
распространение нового коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
россия
вакцины
сша
в мире
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Вначале прививать нужно тех, кого не жалко - дедушку, правительство, депутатов и олигархов. И наместника дедушки - Дегтярева до кучи.
71
Ну да только ведь сша могут создать действенную вакцину и никто другой в мире на это неспособен :)
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россия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, россия, вакцины, сша, в мире

Главный инфекционист США усомнился в российской вакцине от коронавируса

06:33 12.08.2020
6495
© АГН "Москва"Вакцина
Вакцина
© АГН "Москва"
Вакцина. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждает, что они могли бы представить сразу несколько вариантов своей вакцины хоть на следующей неделе, но не уверены в их действенности и безопасности, и сомневается, что Россия должным образом проверила свою.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
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"Иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасная и действенная - это две разные вещи. У нас есть полдюжины вакцин или больше, поэтому если бы мы хотели рискнуть и навредить большому числу людей, дать им то, что не помогает, мы могли бы начать это делать на следующей неделе, если бы захотели", - ответил Фаучи на вопрос журнала National Geographic, действительно ли у России есть вакцина против коронавируса. Трансляция велась на сайте журнала.
"Потому я надеюсь, что россияне действительно полностью удостоверились, что вакцина безопасная и действенная. Я очень сомневаюсь, что они это сделали", - добавил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
3017044681
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Распространение нового коронавирусаЭнтони ФаучиКоронавирус COVID-19РоссияВакциныСШАВ мире
Популярные комментарии
Вначале прививать нужно тех, кого не жалко - дедушку, правительство, депутатов и олигархов. И наместника дедушки - Дегтярева до кучи.
12 августа, 06:55
ЛКЛысый Кучерявый
16100054
Ну да только ведь сша могут создать действенную вакцину и никто другой в мире на это неспособен :)
12 августа, 06:43
Дмитрий Касимовцев
40240001
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