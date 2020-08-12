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Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
Угроз по итогам проверки аэропорта Хабаровска, куда поступило сообщение о "минировании", не обнаружено, сказала РИА Новости пресс-секретарь авиагавани Анастасия РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T06:18
хабаровск
происшествия
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хабаровск
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
хабаровск, происшествия

Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным

06:18 12.08.2020
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© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкВ аэропорту Хабаровска
В аэропорту Хабаровска
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Перейти в фотобанк
В аэропорту Хабаровска. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Угроз по итогам проверки аэропорта Хабаровска, куда поступило сообщение о "минировании", не обнаружено, сказала РИА Новости пресс-секретарь авиагавани Анастасия Хаустова.
Ранее в среду она рассказала агентству, что сообщение поступило на электронную почту аэропорта в 10.03 (3.03 мск). Прошла эвакуация.
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"Обследование завершилось, угроз не обнаружено", - сообщила Хаустова.
По ее словам, из-за сообщения о "минировании" были задержаны 5 рейсов: в Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, два в Москву. Почти все они уже вылетели.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.
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