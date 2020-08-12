Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным

Ранее в среду она рассказала агентству, что сообщение поступило на электронную почту аэропорта в 10.03 (3.03 мск). Прошла эвакуация.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.