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https://ria.ru/20200812/1575674480.html
Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия "очень хочет" заключить с США "пакт по ядерным вооружениям". РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T06:11
россия
дональд трамп
сша
ядерное оружие
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647259.html
Всего один вопрос, мистер Трамп..а, Россия точно знает, что она сильно желает заключить с вами пакт? Сомневаюсь)))
73
Трампа можно понять он выкручивается перед своими оппонентами а то не правильно поймут а для нас кажется странным выступление хорошо что не сказал что Россия умаляет на коленях.
53
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россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, дональд трамп, сша, ядерное оружие, в мире

Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"

06:08 12.08.2020 (обновлено: 06:11 12.08.2020)
17415
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия "очень хочет" заключить с США "пакт по ядерным вооружениям".
"Мы сейчас работаем с Россией над пактом по ядерному оружию, и они хотят этого, очень хотят. Я не думаю, что они будут ждать. Сейчас это крупнейшая мировая проблема, и мы работаем с Россией прямо сейчас", — сказал Трамп в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 15:29
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Ранее Трамп говорил, что США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с Россией.
Очередные межведомственные консультации России и США по стратегической стабильности на уровне замглавы МИД Сергея Рябкова и спецпосланника Маршалла Биллингсли запланированы на 16-18 августа в Вене.
Первый раунд консультаций Рябкова и Биллингсли прошел в конце июня в австрийской столице, после чего 27-30 июля там состоялись консультации в формате рабочих групп по доктринальным вопросам, космической тематике и транспарентности.
4915851339
Обсудить 96
РоссияДональд ТрампСШАядерное оружиеВ мире
Популярные комментарии
Всего один вопрос, мистер Трамп..а, Россия точно знает, что она сильно желает заключить с вами пакт? Сомневаюсь)))
12 августа, 06:23
Отец Онуфрий
55160002
Трампа можно понять он выкручивается перед своими оппонентами а то не правильно поймут а для нас кажется странным выступление хорошо что не сказал что Россия умаляет на коленях.
12 августа, 06:37
valeradp99
14390000
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