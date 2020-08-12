https://ria.ru/20200812/1575674480.html
Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия "очень хочет" заключить с США "пакт по ядерным вооружениям". РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T06:08
2020-08-12T06:11
россия
дональд трамп
сша
ядерное оружие
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647259.html
Отец Онуфрий
Всего один вопрос, мистер Трамп..а, Россия точно знает, что она сильно желает заключить с вами пакт? Сомневаюсь)))
73
valeradp99
Трампа можно понять он выкручивается перед своими оппонентами а то не правильно поймут а для нас кажется странным выступление хорошо что не сказал что Россия умаляет на коленях.
53
96
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909091_0:0:3016:1698_1400x0_80_0_0_dcb4e76162bf35a5c83de76aaa660cff.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, сша, ядерное оружие, в мире