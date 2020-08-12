Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"

"Мы сейчас работаем с Россией над пактом по ядерному оружию, и они хотят этого, очень хотят. Я не думаю, что они будут ждать. Сейчас это крупнейшая мировая проблема, и мы работаем с Россией прямо сейчас", — сказал Трамп в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту.