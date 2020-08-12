Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут " Известия " со ссылкой на исследование Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "" со ссылкой на исследование Минтруда

При анализе ситуации на рынке труда специалисты опирались на данные периода карантинных мер.

В свою очередь, сокращения не следует ждать россиянам, трудоустроенным в таких сферах, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленности, металлургия.

В министерстве уточнили, что сейчас общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет чуть менее половины процента от работающих граждан — речь идет примерно о 217 тысячах работников.

В Минтруде отметили, что этот показатель учитывает работников, которые попадают под технические сокращения, например, когда дело касается переименования отдела или департамента. В таком случае сотрудников "увольняют" и принимают уже в подразделение с новым названием.