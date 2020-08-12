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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T09:43
россия
вакансии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
работа
общество
экономика
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https://ria.ru/20200629/1573653102.html
https://ria.ru/20200521/1571762384.html
Они понимают что пишут? Больший риск потери в транспорте, меньший в логистике..... А ничего что это одно и тоже)))))))) . Клоуны.
71
Это затронет больше половины граждан России,хороша же наша экономика.
69
25
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570401037_0:198:2940:1852_1400x0_80_0_0_06ce68b6638f4a3a3455d6592067b6fa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вакансии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), работа, общество, экономика

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

05:25 12.08.2020 (обновлено: 09:43 12.08.2020)
145515
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
При анализе ситуации на рынке труда специалисты опирались на данные периода карантинных мер.
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29 июня, 22:54
Мишустин напомнил о необходимости предоставить россиянам новые вакансии
В свою очередь, сокращения не следует ждать россиянам, трудоустроенным в таких сферах, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленности, металлургия.
В министерстве уточнили, что сейчас общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет чуть менее половины процента от работающих граждан — речь идет примерно о 217 тысячах работников.
В Минтруде отметили, что этот показатель учитывает работников, которые попадают под технические сокращения, например, когда дело касается переименования отдела или департамента. В таком случае сотрудников "увольняют" и принимают уже в подразделение с новым названием.
Подчеркивается, что в прошлом году под риском увольнения было вчетверо больше людей. В ведомстве заключили, что в целом рынок труда выходит из кризиса, вызванного пандемией.
Девушка за компьютером
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РоссиявакансииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РаботаОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Они понимают что пишут? Больший риск потери в транспорте, меньший в логистике..... А ничего что это одно и тоже)))))))) . Клоуны.
12 августа, 07:09
Арсений Новиков
5290019
Это затронет больше половины граждан России,хороша же наша экономика.
12 августа, 06:45
Cт Прапор СССР
5060319
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