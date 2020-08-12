https://ria.ru/20200812/1575673987.html
Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
Завтрак можно назвать полезным только при условии, что в него входят блюда, содержащие и белки, и углеводы. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-диетолог РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T03:59
2020-08-12T12:44
юлия чехонина
россия
здоровье
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открытия - риа наука
еда
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5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия чехонина, россия, здоровье, здоровье - общество, открытия - риа наука, еда