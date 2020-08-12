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Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
Завтрак можно назвать полезным только при условии, что в него входят блюда, содержащие и белки, и углеводы. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-диетолог РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:44
юлия чехонина
россия
здоровье
здоровье - общество
открытия - риа наука
еда
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РИА Новости
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353
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юлия чехонина, россия, здоровье, здоровье - общество, открытия - риа наука, еда

Врач назвала самые полезные блюда на завтрак

03:59 12.08.2020 (обновлено: 12:44 12.08.2020)
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© Depositphotos / elena_nЗавтрак
Завтрак
© Depositphotos / elena_n
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Завтрак можно назвать полезным только при условии, что в него входят блюда, содержащие и белки, и углеводы. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина.

"С утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например кашей, как это принято считать", — подчеркнула она.

По словам специалиста, углеводы необходимы человеку в качестве источника энергии с утра. Однако завтрак без белков, которые можно получить в виде омлета или сырников, повышает риск недополучить его суточную норму в течение дня.

"Если мы недополучим белок за день, то получим избыток жира и углеводов, — других вариантов нет", — пояснила Чехонина.

Диетолог заключила, что это напрямую связано с появлением лишних килограммов.
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13624128735
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