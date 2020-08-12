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В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
Мост "Нижнеленинское - Тунцзян" через Амур теперь планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2022 года, сообщает в среду правительство ЕАО. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T03:47
строительство
еврейская автономная область
китай
экономика
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еврейская автономная область
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
строительство, еврейская автономная область, китай, экономика

В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай

03:47 12.08.2020
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© РИА Новости / И. Пушков / Перейти в фотобанкГород Биробиджан
Город Биробиджан
© РИА Новости / И. Пушков
Перейти в фотобанк
Город Биробиджан. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Мост "Нижнеленинское - Тунцзян" через Амур теперь планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2022 года, сообщает в среду правительство ЕАО.
Ранее сообщалось, что этот мост станет первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Он рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Китайская сторона завершила строительство своей части моста еще в октябре 2018 года. Срок сдачи российской части неоднократно сдвигался, в последний раз – на 2021 год. Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн ранее отмечал, что "желательно завершить все работы в установленные сроки – это первый квартал 2021 года".
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"У ООО "Рубикон" (заказчик – ред.) нет технических проблем с реализацией проекта в установленные сроки. Срок завершения строительно-монтажных работ - 3 квартал 2021 года, согласно рабочему графику подрядчика. Получение заключения о соответствии – 4 квартал 2021 года, ввод объекта в эксплуатацию – 1 квартал 2022 года, согласно дорожной карте", - рассказал первый заместитель гендиректора "Рубикона" Мурад Магомедов, чьи слова приводятся в сообщении правительства региона.
По словам Магомедова, сейчас строительно-монтажные работы ведутся низкими темпами из-за проблем с финансированием производства со стороны генерального подрядчика. Переговоры генерального подрядчика по привлечению финансирования в проект находятся на завершающем этапе, добавил он.
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СтроительствоЕврейская автономная областьКитайЭкономика
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