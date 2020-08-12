В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай

"У ООО "Рубикон" (заказчик – ред.) нет технических проблем с реализацией проекта в установленные сроки. Срок завершения строительно-монтажных работ - 3 квартал 2021 года, согласно рабочему графику подрядчика. Получение заключения о соответствии – 4 квартал 2021 года, ввод объекта в эксплуатацию – 1 квартал 2022 года, согласно дорожной карте", - рассказал первый заместитель гендиректора "Рубикона" Мурад Магомедов, чьи слова приводятся в сообщении правительства региона.