Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Кража денег через QR-код относится не к каким-то сложным хакерским атакам, а к банальной социальной инженерии, рассчитанной на невнимательность, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов
"Внешне “хороший” QR-код абсолютно неотличим от вредоносного, и только на этапе демонстрации ссылки можно изучить ее и заметить, что она ведет куда-то не туда, например, неправильно написано название сайта, или вообще она уводит не туда, куда обещает", — отметил он.
По сути, говорит эксперт, QR-код представляет собой зашифрованную гиперссылку, на которую предлагается перейти после наведения смартфона на код. Как правило, никто не читает, куда QR-код ведет, особенно, если ссылка длинная, а на это как раз и рассчитывают мошенники.