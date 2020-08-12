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Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
Кража денег через QR-код относится не к каким-то сложным хакерским атакам, а к банальной социальной инженерии, рассчитанной на невнимательность, рассказал... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T03:28
роскачество
технологии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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353
60
роскачество, технологии, общество

Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код

03:28 12.08.2020
4336
© Фото : страница Бессарабского рынока в сети facebookQR-код для оплаты криптовалютой на Бессарабском рынке в Киеве
QR-код для оплаты криптовалютой на Бессарабском рынке в Киеве
© Фото : страница Бессарабского рынока в сети facebook
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Кража денег через QR-код относится не к каким-то сложным хакерским атакам, а к банальной социальной инженерии, рассчитанной на невнимательность, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов
"Внешне “хороший” QR-код абсолютно неотличим от вредоносного, и только на этапе демонстрации ссылки можно изучить ее и заметить, что она ведет куда-то не туда, например, неправильно написано название сайта, или вообще она уводит не туда, куда обещает", — отметил он.
По сути, говорит эксперт, QR-код представляет собой зашифрованную гиперссылку, на которую предлагается перейти после наведения смартфона на код. Как правило, никто не читает, куда QR-код ведет, особенно, если ссылка длинная, а на это как раз и рассчитывают мошенники.
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РоскачествоТехнологииОбщество
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