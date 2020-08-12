Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код

"Внешне “хороший” QR-код абсолютно неотличим от вредоносного, и только на этапе демонстрации ссылки можно изучить ее и заметить, что она ведет куда-то не туда, например, неправильно написано название сайта, или вообще она уводит не туда, куда обещает", — отметил он.