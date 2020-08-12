https://ria.ru/20200812/1575673739.html
Во Владивостоке оштрафовали водителя Lexus за облитых водой пешеходов
Хулигана на Lexus, который намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, оштрафовали на 80 тысяч рублей, сообщает управление МВД по Приморскому... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T02:48
2020-08-12T13:07
lexus
владивосток
приморский край
происшествия
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Водителя Lexus настигло возмездие за облитых водой пешеходов
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https://ria.ru/20200807/1575471611.html
Денис Чистов
Мало. Для владельца лексуса это копейки. Нужно "орудие преступления" конфисковать, вот тогда неповадно будет.
48
Евгений Пятаев
-надо было тачку изъять, как вещ. Док. И на платную стоянку ,а пока следствие шло(как обычно по три года)пускай он бы шутник сидел в сизо, а если серьёзно - то таких надо отправлять дороги мести и тачки изымать на время исправительных работ (пускай его такие же шутник и грязью облиыают.
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владивосток
приморский край
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
lexus, владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Хулигана на Lexus, который намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, оштрафовали на 80 тысяч рублей, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Ранее сообщалось, что 26 июня во Владивостоке выпало свыше месячной нормы осадков. В городе затопило дороги, на одном участке сошел сель. В соцсетях распространили видео, снятое из салона машины. Водитель Lexus, на скорости проезжая затопленный перекресток, обливает грязной водой проходящих людей и комментирует: "Бесплатная мойка… (лиц)". В соцсетях сообщали, что юноша выложил видео своей выходки у себя в инстаграме. Позже ролик из аккаунта удалили, но было видео, где он на камеру говорит, что его не волнует мнение осуждающих. Был составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство", материалы переданы в суд.
В полиции сообщали, что молодой человек принес извинения жителям Приморского края, записав видеообращение в своем инстаграм-аккаунте. Также в УМВД сообщили, что в мае прошлого года этот юноша уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за размещенной в соцсетях видеозаписи. Парень тогда перегородил своей машиной выход из подъезда жилого дома в центре города во время празднования Дня Победы, его оштрафовали.
Советский районный суд города Владивостока вынес решение в отношении блогера-хулигана, информирует УМВД по региону.
"За распространение <…> информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей", — говорится в сообщении.