Во Владивостоке оштрафовали водителя Lexus за облитых водой пешеходов

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Хулигана на Lexus, который намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, оштрафовали на 80 тысяч рублей, сообщает управление МВД по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что 26 июня во Владивостоке выпало свыше месячной нормы осадков. В городе затопило дороги, на одном участке сошел сель. В соцсетях распространили видео, снятое из салона машины. Водитель Lexus, на скорости проезжая затопленный перекресток, обливает грязной водой проходящих людей и комментирует: "Бесплатная мойка… (лиц)". В соцсетях сообщали, что юноша выложил видео своей выходки у себя в инстаграме. Позже ролик из аккаунта удалили, но было видео, где он на камеру говорит, что его не волнует мнение осуждающих. Был составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство", материалы переданы в суд.

В полиции сообщали, что молодой человек принес извинения жителям Приморского края, записав видеообращение в своем инстаграм-аккаунте. Также в УМВД сообщили, что в мае прошлого года этот юноша уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за размещенной в соцсетях видеозаписи. Парень тогда перегородил своей машиной выход из подъезда жилого дома в центре города во время празднования Дня Победы, его оштрафовали.

Советский районный суд города Владивостока вынес решение в отношении блогера-хулигана, информирует УМВД по региону.