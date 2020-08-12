Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Существует очень много различных схем обмана покупателей при оплате товара в интернет-магазинах. Преступники, к примеру, создают поддельные сайты магазинов, а также карточки товаров и оплаты. Об этом агентству "Прайм" рассказал партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
"Мошенники заметили, как сильно выросла популярность онлайн-площадок за время пандемии. Число преступлений, связанных с покупками онлайн, выросло в десятки раз. Чтобы не допустить списаний со своей карты мошенниками, стоит всегда проверять магазин, в котором вы совершаете покупки", — советует эксперт.
Мясоедов рекомендует при онлайн-покупках всегда проверять данные продавца – то есть фактический и юридический адреса, а также контактные телефоны. При этом следует не полениться позвонить самому, чтобы эти телефоны проверить. После этого нужно удостовериться, что адрес компании, который указан на сайте, совпадает с тем, который фигурирует в реестре ФНС, отмечает эксперт.