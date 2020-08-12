Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине

"Мошенники заметили, как сильно выросла популярность онлайн-площадок за время пандемии. Число преступлений, связанных с покупками онлайн, выросло в десятки раз. Чтобы не допустить списаний со своей карты мошенниками, стоит всегда проверять магазин, в котором вы совершаете покупки", — советует эксперт.