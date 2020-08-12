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Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
Существует очень много различных схем обмана покупателей при оплате товара в интернет-магазинах. Преступники, к примеру, создают поддельные сайты магазинов, а... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T04:20
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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2
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150576/63/1505766307_0:301:5745:3533_1400x0_80_0_0_aa7ce6b8820ffccc1209eb54a4959ace.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине

02:40 12.08.2020 (обновлено: 04:20 12.08.2020)
2126
© Fotolia / ArtemМужчина совершает платеж через интернет
Мужчина совершает платеж через интернет
© Fotolia / Artem
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Существует очень много различных схем обмана покупателей при оплате товара в интернет-магазинах. Преступники, к примеру, создают поддельные сайты магазинов, а также карточки товаров и оплаты. Об этом агентству "Прайм" рассказал партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
"Мошенники заметили, как сильно выросла популярность онлайн-площадок за время пандемии. Число преступлений, связанных с покупками онлайн, выросло в десятки раз. Чтобы не допустить списаний со своей карты мошенниками, стоит всегда проверять магазин, в котором вы совершаете покупки", — советует эксперт.
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Мясоедов рекомендует при онлайн-покупках всегда проверять данные продавца – то есть фактический и юридический адреса, а также контактные телефоны. При этом следует не полениться позвонить самому, чтобы эти телефоны проверить. После этого нужно удостовериться, что адрес компании, который указан на сайте, совпадает с тем, который фигурирует в реестре ФНС, отмечает эксперт.
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Федеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
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