ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"

МИНСК, 12 авг — РИА Новости. Сотрудники ОМОНа в Сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками журналиста и водителя белорусской "Комсомольской правды", сообщил РИА Новости главред издания Андрей Левковский.

По его словам, силовиков не остановило даже то, что журналист был в жилете "Пресса", представился и показал аккредитацию. Его коллеги освещали акцию оппозиции в районе Серебрянка на окраине Минска.

"Наш водитель привез на место корреспондента, фотографа и оператора. Тут же как раз подъехал ОМОН, пошли на них и на протестующих", — рассказал подробности Левковский.

Фотограф и оператор убежали, а корреспондент Геннадий Можейко попытался укрыться в редакционной машине.

"(ОМОНовцы) подошли, попросили выйти. А когда вышли, тоже представились, что пресса, (ОМОНовцы) попросили открыть багажник. Водитель открыл багажник, получил по ногам дубинкой. И второй по ногам дубинкой получил... Для острастки несколько раз ударили по ногам. Мол, мы по городу бегаем за вами и протестующими, жизни не даёте нам", — рассказал РИА Новости главный редактор издания.

По его словам, сейчас журналисты собираются зафиксировать побои и подать жалобу руководству МВД.

Задержания журналистов

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии . Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, журналист из "Медузы" и другие. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии освободить их. МИД России также сообщил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении журналистов в Белоруссии. Большинство сотрудников СМИ уже отпустили, однако некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Протесты сторонников оппозиции

В ночь со вторника на среду в Минске и других городах Белоруссии сторонники оппозиции в третий раз вышли вышли на улицу в знак протеста против итогов выборов, на которых действующий президент Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом.

Милиция зачистила проспект Рокоссовского на юго-востоке Минска, проспект Независимости на северо-востоке и проспект Дзержинского на юго-западе. Для разгона протестующих пришлось задействовать спецсредства.