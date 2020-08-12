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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575673504.html
ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
Сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками журналиста и водителя белорусской "Комсомольской правды", сообщил РИА Новости главред издания Андрей Левковский. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T05:14
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Бесплатный дубинальный массаж. Ещё жалуются. А вообще, все современные СМИ это тихий ужас. Желтизна и продажность.
80
Отдельные представители пишущей "братии" ещё те провокаторы... К сожалению...
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минск
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
минск, белоруссия, в мире

ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"

02:18 12.08.2020 (обновлено: 05:14 12.08.2020)
21255
© SputnikПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. Сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками журналиста и водителя белорусской "Комсомольской правды", сообщил РИА Новости главред издания Андрей Левковский.
По его словам, силовиков не остановило даже то, что журналист был в жилете "Пресса", представился и показал аккредитацию. Его коллеги освещали акцию оппозиции в районе Серебрянка на окраине Минска.
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"Наш водитель привез на место корреспондента, фотографа и оператора. Тут же как раз подъехал ОМОН, пошли на них и на протестующих", — рассказал подробности Левковский.
Фотограф и оператор убежали, а корреспондент Геннадий Можейко попытался укрыться в редакционной машине.

"(ОМОНовцы) подошли, попросили выйти. А когда вышли, тоже представились, что пресса, (ОМОНовцы) попросили открыть багажник. Водитель открыл багажник, получил по ногам дубинкой. И второй по ногам дубинкой получил... Для острастки несколько раз ударили по ногам. Мол, мы по городу бегаем за вами и протестующими, жизни не даёте нам", — рассказал РИА Новости главный редактор издания.

По его словам, сейчас журналисты собираются зафиксировать побои и подать жалобу руководству МВД.
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Задержания журналистов

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, журналист из "Медузы" и другие. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии освободить их. МИД России также сообщил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении журналистов в Белоруссии. Большинство сотрудников СМИ уже отпустили, однако некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Протесты сторонников оппозиции

В ночь со вторника на среду в Минске и других городах Белоруссии сторонники оппозиции в третий раз вышли вышли на улицу в знак протеста против итогов выборов, на которых действующий президент Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом.
Милиция зачистила проспект Рокоссовского на юго-востоке Минска, проспект Независимости на северо-востоке и проспект Дзержинского на юго-западе. Для разгона протестующих пришлось задействовать спецсредства.
Всего в ходе беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там в понедельник вечером погиб один митингующий.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
11224582642
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Бесплатный дубинальный массаж. Ещё жалуются. А вообще, все современные СМИ это тихий ужас. Желтизна и продажность.
12 августа, 02:38
ЛКЛысый Кучерявый
54120221
Отдельные представители пишущей "братии" ещё те провокаторы... К сожалению...
12 августа, 02:26
GlAV 407
44220220
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