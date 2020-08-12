Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев и журналист Znak.com Никита Телиженко вернулись в Россию.

Как сообщил РИА Новости Питалев, в ночь на среду они на машине пересекли границу с Белоруссией.

Ранее он рассказал агентству, что в понедельник около 18:30 его задержали в Минске , когда он собирался на несанкционированный митинг оппозиции около стелы "Минск — город-герой".

Ночь Питалев провел в Первомайском РУВД, а весь следующий день — в СИЗО "Жодино". Оттуда он вышел во вторник вечером и вместе с сотрудниками российского консульства направился в Смоленск.

Редакция Znak.com потеряла связь с Телиженко в понедельник вечером, когда он шел к месту проведения очередных акций протеста, чтобы, согласно редакционному заданию, освещать события. Во вторник при содействии сотрудников консульства его освободили.