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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575673148.html
Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев и журналист Znak.com Никита Телиженко вернулись в Россию. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T09:53
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россия, белоруссия, в мире

Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию

01:18 12.08.2020 (обновлено: 09:53 12.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпециальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев и журналист Znak.com Никита Телиженко вернулись в Россию.
Как сообщил РИА Новости Питалев, в ночь на среду они на машине пересекли границу с Белоруссией.
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Ранее он рассказал агентству, что в понедельник около 18:30 его задержали в Минске, когда он собирался на несанкционированный митинг оппозиции около стелы "Минск — город-герой".
Ночь Питалев провел в Первомайском РУВД, а весь следующий день — в СИЗО "Жодино". Оттуда он вышел во вторник вечером и вместе с сотрудниками российского консульства направился в Смоленск.
Редакция Znak.com потеряла связь с Телиженко в понедельник вечером, когда он шел к месту проведения очередных акций протеста, чтобы, согласно редакционному заданию, освещать события. Во вторник при содействии сотрудников консульства его освободили.
Обоим журналистам запрещен въезд в Белоруссию на пять лет.
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